VIDEO.- Pandemia: Cómo es viajar en el Roca ahora que bajaron los casos

Con la pandemia en baja, el transporte público volvió a ser utilizado ser utilizado sin restricciones. Y después de dos años en los prácticamente pudieron utilizarlo sólo aquellos considerados trabajadores esenciales, ¿cómo es viajar nuevamente en la Línea Roca?

Esa fue la pregunta que un equipo de eldia.com le planteó a los pasajeros a su llegada a la estación de La Plata. La respuesta que más se escuchó fue "bien", con la gente respetando el uso del barbijo.

Sin embargo, en hora pico la historia es algo diferente: las formaciones repletas, mucha gente parada y hasta algunos sin poder subirse debido a la falta de espacio.

"Me da la sensación que está viajando más gente que antes de la pandemia, cuando no había restricciones. No sé a qué se deba, pero en algunas estaciones cercanas a La Plata hubo personas que no pudieron subirse al tren porque las puertas estaban abarrotadas", contó un pasajero que suele viajar hacia La Plata alrededor de las 7hs.

"Antes de la pandemia, según la época, viajaba más o menos gente, imagino que por las clases en las facultades. Pero incluso cuando el tren venía repleto no vi que gente no pudiera tomarlo por ejemplo en Gonnet o en Ringuelet precisamente porque no había espacio", agregó.

Muchos coincidían en que si bien actualmente la situación cambió respecto a la cantidad de contagios, es mucha la gente que viaja en las formaciones y aunque lo hagan utilizando barbijo no deja de ser un riesgo.