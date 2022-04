Isabel Macedo: semana 30 de embarazo con preocupación y algunas complicaciones

Se supo que a la espera de su segundo bebé con Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo debió acudir al médico de urgencia porque comenzó a tener contracciones. Ahora, la actriz, que transita la semana 30 de su embarazo, contó en sus redes sociales que se asustó porque "sentía la panza muy dura" y que sus médicos le indicaron que debía hacer un reposo absoluto en su hogar.

“Finalmente, me mandaron a hacer reposo. No sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida”, contó Isabel.

Después, la mamá de Isabelita, de tres años, confesó que se asustó al sentir contracciones y que por eso decidió consultar rápidamente con un profesional. “Me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté. Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes”, comentó Macedo a sus seguidores.

Asimismo, a mediados de febrero, Isabel mostró distintas postales de cómo disfrutaba sus vacaciones familiares al tiempo en que el embarazo continuaba su evolución. La ex protagonista de Graduados se mostró en la playa junto a su hija y por primera vez lució abierta y orgullosamente su panza de seis meses. Con una bikini de color rojo, lentes oscuros y sombrero de paja para protegerse del sol, Isabel se dejó fotografiar junto a Belita, muy canchera con su malla enteriza estampada en cuadrillé de tonos fucsias.

Recordemos que la última vez que Isabel había mostrado de manera tan manifiesta la evolución de su embarazo había sido en enero, cuando por entonces transitaba la semana 17 y publicó un tierno video de su pancita mientras se encontraba recostada en una cama. Cabe recordar que a principios de diciembre, Isabel mostró por primera vez una filmación de su panza para anunciar que estaba en la dulce espera. En tanto, Urtubey ya había confirmado en una entrevista radial que estaba esperando su segundo hijo con su pareja. “Estamos muy entusiasmados y felices”, había dicho el ex gobernador de Salta.