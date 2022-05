Video. Impresionante declaración de amor del Chino Darín en España

El Chino Darín es uno de los actores argentinos que más cultiva el bajo perfil. A pesar de ser hijo del reconocido Ricardo Darín y ya tener una carrera consolidada incluso a nivel internacional, elige mantenerse al margen y resguardar su vida privada que, además, comparte con su famosa novia española, Úrsula Corberó.

De todos modos, en las últimas horas, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que trascendiera un video en el que, en medio de una nota, le preguntaran por su pareja y él la elogiara con una romántica e inesperada declaración.

“¿Qué es lo que más te gusta de aquí?”, comenzó preguntándole un periodista español en la alfombra roja de los Premios Platino. A lo que él responde, de forma contundente: “¿De España? Mi mujer”. “No me pudo acompañar, pero bueno, no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad”, agregó. Acto seguido, el mismo reportero le preguntó cómo la definiría. “Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito”, contestó, enamorado. “Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella”, sumó.

Por último, quisieron saber si piensa pasar por el altar con la ex protagonista de La casa de papel. “No hace falta”, señaló. “Ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse”, replicó otra periodista. “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”, reflexionó.

Así, finalmente, el video se viralizó y fueron miles los comentarios que se vieron multiplicados en las redes.