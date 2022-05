“En La Plata hay más casos, pero no es para alarmarse”

Los casos de coronavirus están subiendo en nuestra región y en todo el país, hasta el momento de acuerdo a los especialistas de forma pareja, aunque esto por el momento sin un gran impacto en los centros de internación y sin un aumento notorio de casos graves. En nuestra ciudad, por ejemplo, el secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, Enrique Rifourcat, aseguró ayer a EL DÍA que “los casos están subiendo en forma paralela en todo el país. En La Plata, en las últimas tres semanas percibimos un incremento del 48 por ciento, mientras que en el resto del país está en el orden del 53 por ciento, por lo que la diferencia es poca, pero hay baja sintomatología y no se están registrando casos graves. Desde que hace unos 25 días se detectó la variante BA2 de Ómicron, esto era esperable, por lo que no hay que alarmarse”.

“En realidad – señala Rifourcat– todo se está estudiando y no hay definiciones concretas, pero en lo personal observo que los contagios no son tan intensos, y que hay como una especie de inmunidad de rebaño, independientemente de las vacunas. Por ejemplo en la aparición de la tercera ola había mucha velocidad, y en diciembre llegó al 95 por ciento, afectando a una mayoría ya vacunada, por lo que entiendo que ya hay mucha inmunidad”.

“Tener en cuenta que el virus es impredecible y que va a seguir estando entre nosotros”

En cuanto a si el incremento de casos puede tener relación con los primeros fríos, el funcionario platense señala que “ este virus ya demostró que no tiene estacionalidad, así que creo que no tiene que ver con las temperaturas. Lo que hay que tener en cuenta es que el virus no desapareció, que es impredecible y que va a seguir estando entre nosotros. Lógicamente hay que seguir teniendo cuidados, especialmente quienes tienen síntomas, pero por el momento tampoco creemos que sea tan necesario el uso de barbijos, en La Plata ya señalamos que no es obligatorio”.

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseveró que se registra “un aumento por ahora leve a moderado de contagios de coronavirus por la aparición de una nueva subvariante de la Ómicron”.

El funcionario bonaerense planteó que ello no derivó, por el momento, “en el aumento ni de consultas de guardia, ni de internaciones”, mientras que respecto al uso de barbijos, señaló que “las enfermedades respiratorias se contagian especialmente cuando empieza el frío, por lo que tenemos que hacer es usar el barbijo en lugares cerrados y ventilar para evitar que se concentre el aire. Si hacemos eso, el riesgo se neutraliza”.

En este marco, el ministro de Salud bonaerense recordó que en la Provincia “existe la vacunación libre de lunes a lunes en primera y segunda dosis”, e indicó que “casi el 90 por ciento de la población cuenta con la segunda dosis y casi el 50 por ciento tiene la tercera. Es importante que habiendo pasado los cuatro meses, se den la tercera dosis porque con esta variante Ómicron, que hace una pequeña mutación respecto de las anteriores, la eficacia que antes conseguíamos con dos dosis hoy la conseguimos con tres. Por eso se instaló de manera libre la cuarta dosis para mayores de 50 años tras los cuatro meses de la tercera dosis para volver a levantar las defensas, la eficacia y contagiarse menos”.

“AUMENTOS ESPERABLES”

En este marco, el médico Luis Cámera advirtió que “el aumento de casos era esperable en otoño”, y que el pico de contagios por coronavirus “llegará en junio”, por lo que convocó a aplicarse la dosis de refuerzo al considerar que “la única defensa contra la infección es la vacuna”.

“El aumento de casos era esperable con esta estación del año – dijo – y el pico lo vamos a tener en junio, cuando podríamos tener hasta 20 mil casos”.

El médico se refirió a la actual situación epidemiológica al señalar que “deberíamos preocuparnos porque estamos caídos con la tercera dosis de vacunación, debido a que tenemos un porcentaje grande de población a la que le falta la tercera dosis (65 por ciento) y a algunos la segunda”, mientras que destacó que “los adultos mayores se están reforzando bien con la cuarta dosis”.

También recordó que “en la provincia de Buenos Aires la vacunación es libre, y sin embargo los jóvenes están duros de ir, por lo que hay que seguir concientizando, ya que todos nos vamos a infectar con la variante Ómicron y otros nos vamos a reinfectar”.

“Hay que prepararse – señaló Cámera – porque el virus evade la vacuna si sigue circulando, pero si estamos bien inmunizados es una enfermedad muy tolerable. La vacuna es la verdadera defensa, ya que la enfermedad es leve si estamos bien inmunizados”.

Mientras tanto, en el contexto del crecimiento de casos en todo el país, la ciudad de Buenos Aires reportó 6.448 nuevos casos de coronavirus y 12 fallecidos en la última semana, lo que significa un 86,57 por ciento más de contagios con respecto al lunes último (3.456) y el triple de muertes (4), al tiempo que se registró un leve descenso de camas ocupadas con relación a la semana anterior.