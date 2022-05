El Bitcoin continuó con su desplome

El Bitcoin (BTC) continuó ayer con su rally de pérdidas hasta alcanzar la zona de los U$S 30.000, un valor mínimo de negociación para la criptomoneda más conocida en el último año y medio, y acumula un retroceso del 55 por ciento desde su máximo en noviembre.

El BTC cayó hasta U$S 30.339 en Nueva York (-11%), su mayor caída intradía desde el 21 de enero, mientras que algunas de las principales criptomonedas registraron descensos aún más profundos como Ehter (-11%), Solana (-14%) y Avalanch (-18%), entre otras.

Desde el 28 de enero de 2021 sólo hubo siete jornadas en las que el Bitcoin se negoció por debajo de los U$S 31.000: ayer fue una de ellas.

La fuga global de inversiones más riesgosas ante la suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) está siendo particularmente difícil para las criptomonedas, que perdieron casi U$S 750.000 millones en capitalización de mercado en las últimas seis semanas (-35%) y U$S 1,6 billones desde noviembre (-55%), cuando había alcanzado su récord de capitalización de U$S 3 billones.

Michael Novogratz, inversionista en criptomonedas que lidera Galaxy Digital Holdings Ltd., advirtió que espera que las cosas empeoren antes de mejorar.

Ven un impacto del aumento de las tasa de interés para atraer a inversionistas.