Con las manos en la masa: un pizzero quiso evitar un asalto a ladrillazos

Cuando los rayos de sol empiezan a desaparecer, los vecinos de la zona de Parque Saavedra saben que tienen que resguardarse en sus casas. No es por el frío, tampoco por temerle a la oscuridad, sino por algo más complejo: la inseguridad.

En las últimas horas, tres hechos delictivos sucedieron el mismo día, a pocos metros de distancia.

Uno de ellos tuvo lugar en 68 entre 9 y 10, el pasado lunes por la noche. Las víctimas fueron una mujer y su pequeña hija, de unos 8 años, a quien un delincuente les arrebató la mochila.

Cuando el sujeto escapaba, el empleado de una pizzería ubicada en esa misma cuadra le lanzó con un ladrillo, según contó un vecino, que le terminó impactando en la cabeza.

El joven de 20 años fue demorado a metros de la zona del robo, en las calles 9 y 67

A pesar del golpe, el malviviente pudo subirse a la moto en la que se desplazaba y escapó del lugar a toda velocidad.

Unas horas más tarde, el pizzero heroico parece haber sido víctima de una especie de “venganza”.

Es que en horas de la madrugada de ayer, el local sufrió la rotura de la vidriera, de donde delincuentes se llevaron alrededor de $6.000 y un teléfono celular marca Motorola.

Este hecho, para los investigadores y el mismo damnificado, estaría directamente relacionado con lo ocurrido el día anterior.

Tras el robo, el dueño del comercio alertó al 911 y los efectivos del Comando de Patrullas de La Plata montaron un operativo cerrojo.

Los agentes lograron interceptar al ladrón a pocos metros del lugar del robo. El joven de 20 años, con domicilio en la localidad de Villa Elvira, quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

Le secuestraron $5.855 en efectivo y el celular que había sustraído minutos antes.

EL BARRIO EN SILENCIO AL ANOCHECER

“Después de las 19, el barrio se queda en silencio, porque los vecinos tenemos miedo”, manifestó la comerciante de la verdulería de 68 y 10.

“Yo tenía a dos empleados que cerraban el local todos los días, pero tuve que poner a una persona más para que les haga compañía”, explicó la mujer en diálogo con El DIA.

“Los vecinos pedimos todos los días que vengan aunque sea a dar una vuelta los patrulleros. Nos vendría bien, porque la gente ya no anda de noche”, agregó.

NO SON HECHOS AISLADOS

Este doble hecho de inseguridad no es aislado. Todo lo contrario, ya que otros dos vecinos sufrieron el accionar de los “roba-ruedas” con horas de diferencia, mientras que una comerciante pudo evitar que le robaran gracias a la alarma vecinal.

Incluso, días atrás, delincuentes hicieron pasar el susto de su vida a una joven de 20 años que salió a hablar por teléfono a la vereda.

En esa oportunidad, y a tan solo metros de su casa, dos sujetos a bordo de una moto Honda Twist la interceptaron y le robaron el teléfono celular.

“Eran dos y estaban armados. Uno le apuntó en la cabeza con la pistola, la tomó del cuello y le sacaron el teléfono de las manos”, contó el padre de la víctima a EL DIA.

En el momento del robo, un efectivo de civil irrumpió en el hecho y, al grito de “alto policía”, logró que los delincuentes huyan de la escena.

“Menos mal que no se armó un fuego cruzado porque sino iba a ser peor”, expresó el vecino, y agregó: “Hay mucha inseguridad en el barrio, sobre todo en la zona de 68 entre 10 y 11. Y poca concurrencia de móviles policiales”.

El padre de la víctima recordó que, tras el robo, lograron rastrear el teléfono y descubrieron que estaba en una vivienda de 5 y 621, pero la orden de allanamiento para ese domicilio llegó una semana después.

“Mi hija tiene 20 años y puede hacer lo que quiera. Pero, cuando salimos y por un tema de seguridad, todos los integrantes de la familia activamos los datos móviles para saber dónde estamos, por si nos pasa algo. Cuando hicimos el seguimiento vimos que el teléfono estaba emitiendo señal desde la zona de 5 y 621”, relató.

“Ese lugar era un ´chapería´. La Policía hizo un allanamiento, pero cinco días después, con la orden de fiscalía. En esa casa secuestraron una moto, armas con municiones y otras pertenencias, pero el celular de mi hija no estaba”, explicó.

“Desde la comisaría novena nos atendieron muy bien, pero ya habían pasado varios días y no los podemos culpar a ellos porque no les corresponde, sino que le compete a la Justicia. Para colmo, la fiscalía me notificó que había falta de mérito en la causa, porque no se pudo comprobar que ese sujeto había robado el celular”, sostuvo.