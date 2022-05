"Santa mía": Santiago del Moro compartió la foto de su tercera hija en las redes

Santiago del Moro presentó a su tercera hija en las redes sociales. El conductor compartió con sus seguidores la primera imagen de su bebé, fruto de su relación con María José Sánchez

Recordemos que el 25 de marzo pasado nació Santa, la tercera hija de Santiago del Moro y María José Sánchez. Ahora, el conductor utilizó sus redes sociales para compartir la feliz noticia. “A las 10:07 nació nuestra hijita Santa”, escribió detallando que la beba pesó 3.020 kilogramos.

También compartió la foto con la huella de los pies de Santa. “Tan hermosa, tan llena de paz”, agregó sobre la pequeña y agradeció los saludos que recibió la familia. “Gracias a todos por tantos mensajes de amor y mi agradecimiento eterno al personal de salud que siempre me acompaña y contiene”.

Ahora, Santiago sorprendió a sus seguidores al mostrar la primera imagen de su pequeña heredera. “Santa mía”, manifestó en la publicación y recibió muchos likes y comentarios de famosos. “¡Hermoooosaaa Santa!”, aseguró Catherine Fulop. “Ahijada amada”, manifestó Analía Franchín. Mientras que Maju Lozano opinó: “Que bendición esa niñaaaaa”. Por su parte, Mica Viciconte, que acaba de ser mamá, manifestó: “Bellaaaaa”.

Finalmente, cabe recordar que Santiago y María José, también son padres de Catalina, de 11 años, y Amanda, de siete, “Mi hijita se llama Santa, -anunció- Del Moro, porque si era varón, se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedo ahí, pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda solo era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería”, explicó el animador.