Estremecedor resultado de la autopsia la nene de 2 años asesinado a golpes por su padrastro en Merlo

En las últimas horas, Infobae pudo acceder a un informe forense que detalló las causas de la muerte de Eythan, el niño de dos años que fue asesinado a golpes por su padrastro. Según se pudo determinar, además de los golpes recibidos, tenía signos de abuso.

El menor de edad fue la víctima fatal de la pareja de su madre el domingo durante horas de la madrugada. La pesadilla del niño comenzó ese mismo domingo en la tarde cuando la pareja se acercó a la casa de unos amigos y un tercero bromeó con una supuesta infidelidad de su mujer.

Ante esta broma, el hombre identificado como Cristian Ferrer golpeó a su pareja, al amigo y se fue del lugar hacia su casa. Al llegar, habría agredido hasta llevar a la muerte a Eythan, quien apareció en la calle ya sin vida cerca de las dos de la mañana.

Ferrer, de 27 años, permanece detenido y se negó a declarar por la causa de homicidio en contexto de violencia de género, agravado por la motivación vengativa. Los investigadores buscarán determinar el horario y la mecánica de la muerte del niño, comprobar el posible abuso y determinar cómo llegó el cuerpo a la calle, luego de la golpiza recibida.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que podría haber un amigo de Ferrer que retiró el cadáver de Eythan y lo dejó donde lo encontró su madre. Otra posibilidad es que el niño haya sido retirado de los brazos de su padrastro pero no llegaron a salvarlo.

Vale mencionar que los propios vecinos fueron quienes retuvieron al acusado, que tenía intenciones de fugarse. Antes de ser detenido, lo golpearon y la policía tuvo que intervenir.

Además del edema subdural que le provocó la muerte, el niño presentaba una herida punzante en la frente y “signos de arrastre” en el rostro. Se estima que podría haber sido herido con un palo que fue secuestrado en el domicilio y está siendo analizado.

Sin imputación

Cristian Ferrer no fue imputado por la causa de homicidio ya que no tiene documento de identidad. A causa de esto, los hijos de su pareja no llevan su apellido por lo que se esperan los resultados de una prueba de ADN para determinar la calificación en el crimen.