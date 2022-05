VIDEO. Golpes, asfixia y 7 involucrados: otra terrible denuncia de bullying en una escuela de La Plata

Otro nuevo caso de bullying se conoció este viernes y ocurrió en la escuela Nº 73 de nuestra ciudad, donde la madre de un alumno de 3er grado denunció que el nene recibió golpes y malos tratos de sus compañeros de clase. En diálogo con EL DIA, la mujer habló de maniobras de "asfixia" y que un amigo "le salvó la vida".

En ese sentido contó que "mi hijo fue brutalmente golpeado por sus propios compañeros sin motivo alguno. Le causaron politraumatismo y traumatismo abdominal".

En el dramático relato, la mamá de la víctima asegura que el ataque comenzó siendo por parte de cinco compañeros pero que luego se sumaron otros dos, por lo que fue un total de 7 el grupo que le dio la golpiza, según su testimonio.

"Casi me dejan sin aire"

"Cinco nenes me empezaron a golpear y me sorprendieron. Uno me agarró del cuello y me levantó. Son de mi mismo grado y mi misma edad. Casi me dejan sin aire", detalló el chico con cierto temor a este diario sobre el ataque del que le tocó ser víctima. A su vez, el alumno agregó: "No me podía defender y cuando me estaban ahorcando, un compañero vio y los quitó de encima mío", al tiempo que recordó: "Ya me han pegado".

Un dato no menor, es que, según denunció la mujer, desde el establecimiento educativo no se le había comunicado lo ocurrido. "Después me entero un poco de lo que pasó y le pregunto a la maestra, pero me contestó 28 nenes, 28 problemas distintos", aseguró. "Nadie sabia nada. Vos lo mandás a la escuela y te enterás después. No me avisaron y fui por otro tema que nada que ver", comentó.

Ante esta situación, la madre afirma que el menor "será supervisado" en todo momento por las autoridades de la escuela y que podría volver a clases el próximo lunes, aunque luego de lo ocurrido, no quería estar cerca del colegio.