La ex reina nacional de la Vendimia sigue grave y su pareja dio positivo al test de alcoholemia

Giliana Lucoski, la reina nacional de la Vendimia, quien el pasado domingo se accidentó cuando viajaba en moto, continúa internada en estado grave, en tanto que su pareja, un reconocido médico cirujano de Mendoza, Ricardo Luna, quien manejaba el moto-vehículo, dio positivo a los estudios de alcoholemia, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con los peritajes, Luna tenía 0,88 gramos de alcohol en sangre, lo cual no modifica su situación legal, ya que si bien excedió el valor establecido por la Ley de Seguridad Vial de la provincia, el Código Penal no lo considera como agravante. Cabe remarcar que el fiscal de Delitos de Tránsito, Fernando Giunta, solicitó la acusación por el delito de lesiones graves culposas. Según el funcionario, Luna no respetó la distancia con el vehículo contra el cual terminó chocando.

A raíz del hecho, Luna presentó " politraumatismo moderado, múltiples fracturas costales y contusión pulmonar, y fractura de la muñeca derecha ", pero no tiene asistencia respiratoria, y su estado no es grave, por lo que ya no requiere cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común.

Respecto de la salud de Locoski, quien fue asistida de urgencia por "politraumatismo grave y polifractura", "se ha mantenido hemodinámica menté estable, bajo el estricto control de los neurointensivistas".

El domingo, luego del hecho, le diagnosticaron "neumotórax" y tuvo que ser derivada a una sala de terapia intensiva con asistencia respiratoria bajo pronóstico "reservado, grave, con requerimiento de inotrópicos".

Luna y Lucoski resultaron gravemente heridos el domingo por la tarde tras chocar de atrás en la moto en la que viajaban contra otro vehículo en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, cercano a la capital provincial, informaron fuentes policiales.

El choque se produjo cerca de las 16.30, cuando Lucoski viajaba de acompañante en una moto marca Ducati conducida por Luna por la ruta 40 acceso Sur y Araoz y por causas que son motivo de investigación, choca ro n de atrás a un VW 1.500, y tras el accidente, ambos ocupantes de la moto fueron internados en el Hospital Central.

Lucoski fue electa Reina Nacional de la Vendimia en 2016, tras representar al departamento Luján de Cuyo, durante el acto central que cerró la 80 edición de la fiesta mendocina que se denominó "Vendimia de la Identidad".