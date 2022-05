Cafiero, sobre la interna: “Hay compañeros que no están de acuerdo con casi nada”

El canciller Santiago Cafiero afirmó hoy que en el Frente de Todos (FdT) se discuten cuáles "son los mejores mecanismos para generar herramientas distributivas" y consideró que en la recuperación de la economía que experimenta Argentina en los últimos meses se inscriben "las posibilidades de reelección" del presidente Alberto Fernández.

"Necesitamos continuar recuperando la economía siendo más eficientes y efectivos con la política distributiva. Si esas cosas se empiezan a lograr y se tienen cimientos más firmes y sostenidos en el tiempo, ahí se inscriben las posibilidades de reelección del Presidente y la voluntad que siempre va a estar", afirmó el canciller en declaraciones a radio Mitre.

Al ser consultado sobre su opinión en relación a que Fernández se presente en las elecciones presidenciales en 2023, respondió que "claramente" le gustaría que vaya por la reelección por "el esfuerzo muy grande" que realizó el Gobierno para recuperar al país durante la pandemia.

En tanto, afirmó que entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente "hay una relación de mucho respeto" y que "lo que se dice de un dirigente del FdT a otro se magnifica y cobra otra escala", pero sostuvo que la coalición oficialista es "un espacio que logró la unidad en la diversidad".

"No sé si a Cristina le irrita la reelección, no lo hablé con ella. El peronismo es una construcción colectiva que se construye a partir de deseos y voluntades individuales. En cualquier articulación política que se haga dentro del peronismo se piensa en lo colectivo", aseguró.

Y agregó que "nadie piensa en la ruptura" dentro del FdT y no ve "ningún tipo de cambio en el equipo económico o de gestión".

"Nuestro espacio no discute candidaturas, sino los mejores mecanismos para generar herramientas distributivas efectivas en este momento", señaló.

"Hay compañeros que no están de acuerdo con la velocidad que está teniendo el programa económico, algunos no están de acuerdo con casi nada, pero sí están de acuerdo en otras cosas porque somos parte del mismo espacio. Lo que nuestro espacio está discutiendo no son candidaturas o cuestiones personales, sino cuáles son los mejores mecanismos para generar herramientas distributivas más efectivas", agregó sobre la interna.

Además, recordó que "venimos de tres golpes muy fuertes" que son la crisis de deuda, la pandemia y ahora la guerra que "son shocks que golpean en la dinámica que le queremos dar a la economía".

"Vemos una Argentina que en términos de actividad económica está creciendo a pasos acelerados", subrayó.

En otra entrevista concedida a radio Continental, el titular del Palacio San Martín sostuvo que "si no hubiera existido la guerra con Ucrania", la inflación "estaría varios escalones más abajo" ya el conflicto impacta en los valores de los alimentos, del trigo, el girasol y los fertilizantes.

"El FdT va a seguir unido y se expresarán las diferencias. Vamos a discutir el tiempo que haga falta mientras que la economía y el trabajo sigue creciendo", expresó.

Finalmente, señaló que "la responsabilidad del Frente es que no vuelva la derecha antiderechos a nuestro país" que quiere correr a "los que se planteaban como moderados en Juntos por el Cambio".

"Tienen una agenda antiderechos y de retroceso. Para llegar fuertes a eso hay que seguir discutiendo", completó.