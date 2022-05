Franco Rinaldi: "Tuve mucho miedo que la chica perdiera la vida"

El ex candidato a diputado Franco Rinaldi, habló tras el hecho del accidente en Palermo, donde atropelló a una repartidora de una empresa de delivery, que se encontraba en ese momento arriba de su bicicleta, trabajando y brindando un servicio.

"Tuve mucho miedo de que en ese accidente la chica perdiera la vida", manifestó el conductor, en una entrevista televisiva. Según detallaron las fuentes policiales, el acusado manejaba solo con un auto con licencia por discapacidad, que ahora está siendo peritado.

Vale aclarar que dentro de este caso, también se habría involucrado al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, donde según había manifestado Rinaldi, lo llamó para dar auxilio tras el accidente, luego de una cena de trabajo que habían mantenido esa misma noche.

"Lo primero que hice fue llamar al SAME. El segundo llamado fue a Martín (Tetaz), con quien acababa de estar. El me preguntó si era en serio y le dije que si, que por favor viniera. Le dije 'no puedo ayudar a la piba, yo no me puedo bajar del auto solo. Te pido por favor, vení'. El vino a ayudarme", relató,

La víctima se llama Camila Gómez, tiene 23 años y estaba trabajando con su bicicleta al momento del choque. Hasta el momento, sigue internada en el hospital con politraumatismos y se esperan partes médicos para conocer su evolución.

"Fue un accidente muy feo que no se lo deseo a nadie y obviamente estoy muy preocupado por la salud de Camila. Hablé con su mamá hace una hora. También con su padrastro. Me contaron las lesiones que tiene y que está estable", confesó Rinaldi.