La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá como dos platos fuertes para los platenses.Por un lado, el partido de reserva entre Estudiantes y River por el pase a la final de la Copa de la Superliga. Y por otro, el duelo de Boca y Racing, que buscarán acceder a la definición del mismo certamen. En tanto, se espera para esta noche la frutilla del postre con la velada de boxeo que protagonizarán el argentino Brian Castaño y el estadounidense Chermell Charlo. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

17:00 Semifinal - Racing vs Boca ESPN Premium TNT SPORTS

COPA DE LA LIGA RESERVA 2022

11:00 Estudiantes vs. River. TNT Sports Estudiantes Play

BUNDESLIGA

10:30 Arminia Bielefeld vs RB Leipzig

10:30 Augsburgo vs Greuther Furth

10:30 Bayer Leverkusen vs Friburgo

10:30 Borussia Dortmund vs Hertha BSC

10:30 Borussia M'gladbach vs Hoffenheim

10:30 Mainz vs Eintracht Frankfurt

10:30 Stuttgart vs Colonia

10:30 Union Berlín vs Bochum

10:30 Wolfsburgo vs Bayern Múnich ESPN

SERIE A

13:00 Udinese vs Spezia

13:00 Verona vs Torino

15:45 Roma vs Venezia

LIGA DE ESPAÑA

13:30 Espanyol vs Valencia

16:00 Celta de Vigo vs Elche

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Estrasburgo vs Clermont

16:00 Stade Rennais vs Marsella

16:00 Saint-Étienne vs Reims

16:00 Niza vs Lille

16:00 Montpellier vs PSG ESPN

16:00 Mónaco vs Brest ESPN Extra

16:00 Metz vs Angers

16:00 Lyon vs Nantes

16:00 Girondins vs Lorient

16:00 Troyes vs Lens

FA CUP

12:45 Final - Chelsea vs Liverpool ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:00 Deportivo Madryn vs Gimnasia Mendoza

15:00 Nueva Chicago vs Atlanta

TYC SPORTS

15:30 Agropecuario vs San Martín Tuc.

15:30 Almagro vs San Martín SJ

15:30 Deportivo Maipu vs CA Estudiantes

17:00 Quilmes vs Santamarina

PRIMERA "B"

15:30 Defensores Unidos vs Deportivo Merlo

15:30 Deportivo Armenio vs Justo José de Urquiza

15:30 San Miguel vs Cañuelas

15:30 Villa San Carlos vs Colegiales

ESPN KNOCKOUT

16:00 Tony Yoka vs Martin Bakole ESPN 3

BRASILEIRAO

16:30 Ceará vs Flamengo

16:30 Palmeiras vs Bragantino

19:00 Atlético-MG vs Atlético-GO

19:00 Internacional vs Corinthians ESPN 3

21:00 Fluminense vs Athletico-PR

PRIMERA D

15:30 Argentino de Rosario vs Def. de Cambaceres

15:30 Central Ballester vs Sportivo Barracas

15:30 Mercedes vs Deportivo Paraguayo

15:30 Yupanqui vs Juventud Unida

BOXEO

22:00 Jermell Charlo vs Brian Castaño FOX SPORTS TYC SPORTS