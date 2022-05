El Arzobispo de La Plata se reunió con el Papa

De visita en Roma, Italia, el arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández mantuvo un encuentro con el Papa Francisco, tras el cual difundió una carta en el que detalla sobre la reunión.

En la nota difundida desde el arzobispado local, Fernández expresa que “me he sentido muy reconfortado, animado e iluminado por su palabra y sus criterios”. Señala allí que “conversamos sobre la realidad argentina y mundial, pero sobre todo me he sentido nuevamente fortalecido por su figura de padre y pastor”.

Según detalló Fernández, quien está de viaje desde la semana pasada en Italia, “su alegría, su espíritu esperanzado y su sentido del humor están intactos. Me consolé mucho viendo que se encuentra muy bien de salud y con la lucida reflexión de siempre. Es verdad que tiene que superar un problema en una de sus rodillas, algo que ya lo aquejaba en Buenos Aires y que ha reaparecido. Pero soy testigo de que todos los días se somete a más de dos horas de rehabilitación y quienes lo atienden confían en la efectividad del tratamiento, que de hecho comienza a dar sus primeros resultados”.

El arzobispo consideró en el texto dirigido a los fieles de la Iglesia local, que “fuera de esta dificultad, puedo decir que su salud está mejor que cuando vivía en Argentina y que se encuentra en óptimas condiciones para seguir aportando al mundo su lucidez y su testimonio que hace tanto bien”.

Además de difundir la foto que se tomó en la residencia del Vaticano, durante el encuentro de ayer, Fernández compartió otra, junto a la imagen de San Pedro, “para expresar mi comunión y la de mi Arquidiócesis de La Plata con toda la Iglesia Católica”.

Saludo

En la charla transmitió un saludo de la Arquidiócesis local para Francisco y, según expresó en la nota difundida ayer, recibió otro para la feligresía local: “El Santo Padre hace llegar su bendición a la Arquidiócesis de La Plata, deseando a todos salud, paz y prosperidad, y también bendice al querido pueblo argentino, que lleva en su corazón. Él siente que todo lo que recibió de su pueblo y aprendió en su tierra ahora tiene que comunicarlo humildemente al mundo”, concluyó el arzobispo.