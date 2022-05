Patricia Bullrich ratificó sus dichos en Tribunales y dijo que "el Presidente se escondió"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, ratificó ante la Justicia sus dichos respecto a que el Gobierno habría pedido sobornos para obtener la vacuna Pfizer contra el coronavirus y afirmó que el presidente Alberto Fernández "se escondió".

"La audiencia no existió como tal, fue una parodia. El Presidente se escondió, se escondió estando ahí adentro", aseguró Bullrich en la puerta de los Tribunales porteños ubicados en Talcahuano 490.

Para este mediodía estaba previsto que Alberto Fernández y Bullrich participaran de la nueva conciliación en el Juzgado Civil Nº21 a cargo de Luis Sáenz. Sin embargo, según la ex ministra de Seguridad "lamentablemente no le pude decir en la cara lo que debía decirle, se escondió", en alusión a que el mandatario estaba en los Tribunales al momento de tener que realizarse la audiencia en el marco de la demanda que el jefe de Estado hizo a raíz que la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri dijo que hubieron pedido de sobornos para la obtención de la vacuna Pfizer en plena pandemia.

Bullrich aseguró que ratificó sus dichos respecto "a que el Presidente debía saber que no se había firmado un contrato fundamental para los argentinos".

"Eso trajo dolor a los argentinos, por eso yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que no tuvieron una vacuna a tiempo", agregó.

Bullrich en un programa de televisión había planteado sospechas respecto a que el gobierno de Alberto Fernández habría pedido sobornos para obtener la vacuna Pfizer contra el coronavirus. En ese sentido, explicó el motivo por el cual se dio intervención a un intermediario en la negociación, según dijo.

Al no haberse producido una retractación por parte de Bullrich, el Presidente está en condiciones de iniciar una demanda civil que había dicho iba a ser de 100 millones de pesos para ser donados en caso de ganar el proceso.