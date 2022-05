Una escena fatal provocó mucho estupor en Berisso

Durante las últimas horas, un joven de 22 años fue hallado sin vida en su domicilio de Berisso y, según indicaron fuentes policiales, todo apuntaría a un caso de suicidio.

De acuerdo al reporte oficial, la víctima habría tomado la decisión de ahorcarse en su habitación, lugar donde lo encontró un familiar.

El lamentable episodio ocurrió el domingo pasado en una vivienda de la calle 8 entre 152 y 152 Norte. Allí se realizó un importante operativo para establecer las circunstancias del caso, incluso con presencia de personal de Policía Científica.

Según indicaron testigos y, algunos allegados, el joven atravesaba un “cuadro depresivo”, ya que hace unas semanas “había sufrido la ruptura de su noviazgo”.

La tía del joven, en un conmovedor posteo, escribió: “Nunca imaginé tener que despedirte. Sabés lo mucho que te quería y siempre que venías te aconsejaba para que no pasara esto. Esta vez no pude, me parte el alma saber que ya no vas a estar, saber que decidiste terminar con todo. Voy a extrañar que vengas a casa y digas señora puedo tomar mate y nos poníamos a contarnos los problemas. Te agradezco por todo lo que hiciste por mi. Nunca lo voy a olvidar. Te vamos a extrañar”.

La causa recayó en la UFI N° 16, que inició una causa por “averiguación de causales de muerte”, con colaboración de personal de la comisaría primera del vecino distrito.