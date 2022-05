Como los Peaky Blinders: fue a censar a El Rincón, le robaron la moto y le apuntan a pandilla con boinas

Alejando Sanzo tiene 44 años, es platense y se gana la vida como operario. En el feriado de ayer, con la idea de sumar algunos pesos extras a su bolsillo, fue uno de los más de 600 mil encuestadores que se levantaron temprano para hacer patria y realizar la recorrida casa por casa con motivo del Censo Nacional 2022. Él vive en el Casco Histórico, pero le tocó ir a censar a El Rincón, a donde llegó a bordo de una Motomel de 70 cilindradas que le prestó su suegro. Sin embargo, se la robaron y se quedó a pie. El suyo, tal como informó este medio (ver más), es un caso más de inseguridad de los tantos que padecieron los censistas durante la larga jornada de relevamientos.

En el relato que brindó a EL DIA contó que llegó a City Bell en tiempo y forma y dejó la moto bajo el resguardo de una cadena y su respectivo candado para lanzarse barrio adentro y censar a los hogares. "La dejé en 441 y 140. Pero cuando regresó, apenas pasada las 18, no estaba me quería morir. Tengo una angustia tremenda", lamentó el censista. "La dejé con candado, con la cadena puesta. Es una locura todo esto", manifestó. Asimismo, lamentó que "la moto en realidad es de mi suegro, que me la presta para ir a trabajar". Y pidió que "si la tienen que me la devuelvan porque estamos desesperados y angustiados".

Según expuso, concretaron el robo sin cortar candado ni cadena. "La cargaron en algo y se la llevaron", afirmó. En medio de la desesperación, la víctima consultó a vecinos si habían divisado algún movimiento extraño en la zona. La respuesta en el barrio fue que "alrededor de las 17 anduvieron vieron a tres masculinos que portaban boinas y se la llevaron arrastrando". De acuerdo con las descripciones vecinales, los sujetos "tenían boinas y se fueron por la calle 445 hacia Arturo Seguí".

En ese sentido, sostuvo que por estas horas esperaba a que los vecinos revisaran algunas cámaras de seguridad de la zona y le avisaran en caso de existir novedades. Mientras tanto, radicó la denuncia en la Comisaría 10ª de City Bell.