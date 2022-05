Camila Homs reveló intimidades de su separación con De Paul y tiró un "palito" para Tini

Camila Homs habló de todo y confesó detalles sobre la separación de Rodrigo De Paul. Ahora, la modelo regresó a Buenos Aires, luego de haber estado en Madrid para que sus hijos vieran a su papá.

Finalmente y como muchos esperaban, el jueves por la noche, Camilia, contó a la prensa, secretos de su relación con el padre de sus hijos.

“La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”, señaló Homs en diferentes programas del ambiente.

Así, Camila Homs regresó a Buenos Aires luego de haber pasado unos días en España. La modelo hizo este viaje para que sus hijos, Francesca y Bautista, se reencontraran con su padre, Rodrigo de Paul, el jugador del Atlético Madrid y de la Selección Argentina que ahora -como es sabido- rehízo su vida amorosa con Tini Stoessel.

En este sentido, la modelo también aseguró: “no me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir sobre ella (Tini) porque no la conozco”. Por otra parte y respecto del vínculo del jugador y sus hijos, señaló: “ellos no pierden el contacto con su padre y eso es lo importante”. Todo lo hice por amor y lo volvería hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe lo que puede pasar” dijo la ex del jugador de la selección.

En la línea del tiempo, Camila y Rodrigo De Paul comenzaron cuando eran dos adolescentes. Por ese entonces, él jugaba en las inferiores de Racing y tenía una carrera prometedora. Y ella lo acompañó en todo momento. Luego, en 2014, fue a transferido a Valencia, España. Bueno es saber que, Camila apoyó a su pareja incentivándolo a que diera un gran salto en su carrera. Dos años después, emigraron hacia Italia y el jugador fue figura de club Udinese durante cinco años consecutivos.

Recordemos que, en enero de 2019 nació Francesca, su primera hija. Y en julio de 2021 llegó Bautista. El nacimiento del menor fue en medio de una crisis de pareja. Así, al día siguiente, se supo que Rodrigo y Camila habrían firmado tal acuerdo de separación enfocado en los bienes gananciales. En el 2021 regresaron a España. De Paul había sido transferido al Atlético de Madrid, incluso ya como una de las figuras de la selección Argentina. Por esos días, la pareja intentaba luchar por su relación. Pero no resultó. Pusieron punto final. Y el presente los encuentra así: el se quedó defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid y ella regresó a Buenos Aires junto a sus niños.