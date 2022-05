Gorosito, el rompe rachas

“Estábamos 23 de 26 en los promedios y el próximo torneo arrancaríamos a mitad de tabla. Ahora sería posible pensar en otras cosas, que cuando llegamos era solo salvarse del descenso”, dijo Néstor Gorosito luego de la victoria ante Newell’s por 3 a 1 en el Bosque, que pese a dejar un sabor agridulce ya que no alcanzó la clasificación a los cuartos de final mostró la evolución del equipo que no había empezado nada bien la Copa de la Liga Profesional, al punto de poner en duda la continuidad del propio entrenador si no conseguía un buen resultado en el clásico ante Estudiantes.

Y si bien el ciclo del técnico alternó buenas y malas, fueron más las primeras que se terminaron imponiendo, sobre todo en el sprint final de los dos torneos. Gimnasia fue de menor a mayor en ambos y si bien no le alcanzó para conseguir el objetivo de clasificar a la Sudamericana en el anterior y el mencionado de meterse en los cuartos de final en el último certamen que acaba de finalizar, estuvo muy cerca.

Gimnasia comenzará en el puesto 17 en los promedios y séptimo en la tabla anual, con los 24 puntos que sumó en la Copa de la Liga Profesional. Hoy por hoy, y si bien falta una eternidad, se encuentra en puestos de clasificación, justamente a la Sudamericana. Para que esta ilusión de volver al plano internacional reaparezca, Pipo Gorosito -que se equivocó en algunas decisiones como preservar jugadores pero supo dar marcha atrás- debió romper varias rachas. Algunas se dieron en 2021 y otras durante este 2022 que ya tuvo su primer parte de disputa.

Las marcas y rachas más significativas del ciclo

Durante el año pasado, el equipo alcanzó cinco partidos sin derrotas (empate 1-1 vs. Independiente, victoria 1-0 vs. Newell’s, triunfo 1-0 vs. Arsenal, igualdad 2-2 vs. Central Córdoba y victoria 1-0 vs. Boca). La última vez que había conseguido una suma similar sin caídas había sido durante el paso de Diego Maradona por el club. El fin lo marcó Banfield en el Estadio Ciudad de La Plata el 7 de noviembre. El Taladro ha sido una “pesadilla” en los últomos torneos.

Dentro de ese periodo sin caídas se encontró la victoria en la Bombonera con gol de Luis Rodríguez de penal, un resultado que le permitió a Gimnasia romper así una racha de siete años sin triunfos en la casa del conjunto Xeneize, ya que su último triunfo había sido en 2014, por 2 a 0 con goles de Jorge Rojas y Pablo Vegetti, bajo la dirección técnica de Pedro Troglio.

En ese 2021, el equipo también cosecharía tres victorias consecutivas en condición de visitante (Arsenal, Boca y San Lorenzo). Y antes, frente a Aldosivi, en Mar del Plata, había cortado una sequía de 9 meses sin ganar afuera con un triunfo 3 a 1. Esa marca de tres victorias en casa ajena las repitió Pipo Gorosito en el último torneo con triunfos frente a Atlético Tucumán, Platense y Patronato. Sin dudas que Gimnasia pudo ser patrón fuera del Bosque.

En el final de ese torneo del año pasado, el equipo se floreó ante Talleres en el Bosque. Se impuso por 5 a 2 y Gimnasia volvió a marcar cinco goles en 60 y 118 después de seis años. El último triunfo por esa cantidad de tantos se había dado en noviembre de 2015 durante un encuentro frente a San Martín de San Juan por la Liguilla Pre-Sudamericana. Claro que más acá en el tiempo, aunque por Copa Argentina y en cancha neutral, le había anotado cinco a Dock Sud durante el ciclo de Messera/Martini.

En cuanto a goles, el Lobo también metió cuatro en un clásico después de mucho tiempo. Si bien fue empate 4 a 4, el Mens Sana no le metía esa cantidad de tantos al Pincha desde el triunfo 4-1 por la fecha 16 del Clausura 2005, también en el Zerillo. El propio Gorosito destacaría esto en conferencia de prensa, como así también el hecho de haber dado vuelta un resultado luego de un buen largo periodo.

Es que en este 2022, Gimnasia le volvió a ganar a Talleres luego de haber estado en desventaja. Fue 2 a 1 con goles de Cristian Tarragona y Brahian Alemán, quienes cortaron una racha que el equipo arrastraba desde 2019. En ese año le dio vuelta un partido a Central Córdoba de Santiago del Estero con un doblete de Nicolás Contín.

En tanto en este sprint final que lo posicionó como uno de los equipos que más ganó en las últimas fechas, el Lobo superó una marca e igualó otra. Porque volvió a marcar seis goles en condición de visitante después de 26 años. Goleó 6 a 0 a Patronato en Paraná, emulando el mismo resultado que había conseguido ante Boca, en la Bombonera, en 1996.

Y por último, con el triunfo que logró ante Newell’s (sexto en los últimos siete partidos disputados), alcanzó el cuarto triunfo consecutivo, una marca que no se daba desde el ciclo de Gustavo Alfaro. El Lobo venció a Platense, Unión, Patronato y el Leproso, mientras que bajo el mando del actual DT de Ecuador, n 2016/2017 se produjeron cinco victorias al hilo: 3-0 a Godoy Cruz, 3-1 a Quilmes, 1-0 a Tigre, 1-0 a Sarmiento y 1-0 a Atlético Tucumán.

