La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá como dos platos fuertes: la pelea del argentino Martín Bulacio frente a Wilson Sánchez y desde las 15 horas, Argentina enfrenta a Colombia en un partido interesante de la Copa América de Fútbol Playa. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

SERIE A

12:15 Genoa vs Bolonia ESPN 3

15:45 Atalanta vs Empoli

15:45 Fiorentina vs Juventus ESPN Extra

15:45 Lazio vs Verona



LIGA DE ESPAÑA

12:30 Valencia vs Celta de Vigo ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Angers vs Montpellier

16:00 PSG vs Metz ESPN

16:00 Nantes vs Saint-Étienne

16:00 Marsella vs Estrasburgo

16:00 Lorient vs Troyes

16:00 Lille vs Stade Rennais

16:00 Lens vs Mónaco

16:00 Clermont vs Lyon

16:00 Brest vs Girondins

16:00 Reims vs Niza



PRIMERA NACIONAL

15:10 Brown de Adrogué vs Instituto TYC SPORTS

15:30 Def. de Belgrano vs Agropecuario

15:30 Villa Dálmine vs Gimnasia Jujuy

16:00 San Martín S.J. vs Nueva Chicago

19:10 Estudiantes vs Quilmes TYC SPORTS

19:10 Atlanta vs Deportivo Maipú

21:00 Santamarina vs Ind. Rivadavia

21:00 All Boys vs Dep. Madryn

21:10 Belgrano vs Flandria

NBA

21:30 Boston Celtics vs Miami Heat ESPN 2

SUPER RUGBY

06:45 Brumbies vs Blues

PRIMERA "B"

17:10 Los Andes vs Fénix TYC SPORTS

BOXEO DE PRIMERA

22:00 Wilson Sánchez vs Martín Bulacio TYC SPORTS

ESPN KNOCKOUT

16:00 Zach Parker vs Demetrius Andrade ESPN 3

21:00 Janibek Alimkhanuly vs Danny Dignum ESPN 3

BRASILEIRAO

18:30 Santos vs Ceara ESPN Extra

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

08:30 Alemania vs Argentina ESPN Extra

TOP 14 DE FRANCIA

10:00 Bordeaux Begles vs Lyon ESPN 3

12:15 Biarritz vs Clermont

12:15 La Rochelle vs Stade Francais

12:15 Montpellier vs Racing 92

12:15 Toulon vs Pau

16:05 Brive vs Toulouse

PREMIERSHIP INGLESA

11:00 Bath vs London Irish

11:00 Harlequins vs Gloucester

11:00 Newcastle vs Leicester

13:30 Saracens vs Northampton

F1 - GP DE ESPAÑA

11:00 Clasificación FOX SPORTS

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

11:30 Alemania vs Argentina ESPN Extra

GOLF: PGA CHAMPIONSHIP

14:00 3ra ronda ESPN 2

COPA AMÉRICA DE FÚTBOL PLAYA

15:00 Argentina vs Colombia DIRECTV SPORTS

BOXEO INTERNACIONAL

23:00 David Benavídez vs David Lemieux ESPN/FOX SPORTS