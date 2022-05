Acuerdo en la Legislatura y reparto de cargos entre el peronismo y Juntos

Luego de cinco meses de idas y vueltas y algunas concesiones que surgieron inevitables para que la designación pudiera concretarse, Axel Kicillof logró finalmente el objetivo de sentar a un hombre de su extrema confianza en la presidencia del Tribunal de Cuentas. El Senado dio anoche el aval para que Federico Thea desembarque en el organismo de control en medio de un complejo trámite que destrabó las resistencias a la llegada de este ex funcionario del Ejecutivo a ese espacio clave de la administración bonaerense.

En una jornada que convocó a ambas cámaras, un amplio acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio terminó en el nombramiento de funcionarios para vacantes en el Banco Provincia y la Defensoría del Pueblo. En su totalidad, dirigentes de ambas fuerzas políticas.

Thea se hará cargo del lugar que había quedado vacante tras la jubilación de Eduardo Grinberg, pero en la tortuosa negociación que derivó en su nombramiento quedaron en el camino algunas atribuciones que supo disponer el anterior presidente. Por caso, no podrá disponer designaciones de personal sin el consentimiento de una mayoría del cuerpo. Así, estará obligado a contar con el apoyo de dos de los cuatro vocales que lo integran.

Las vocalías están en manos de Juan Pablo Peredo, hombre de Martín Insaurralde; Daniel Chillo, ligado a Sergio Massa; Ariel Pietronave, cercano al intendente PRO, Néstor Grindetti, y Gustavo Diez, que supo reportar a María Eugenia Vidal.

Así, si bien Kicillof se quedó con el cargo que pretendía, deberá acordar al menos con Insaurralde y Massa las decisiones centrales que tome el nuevo presidente. Esto quedó establecido en el acuerdo entre el peronismo y Juntos para recortar atribuciones al hombre propuesto por el Gobernador y que quedó plasmado en una reforma a la ley orgánica del Tribunal que votaron ambas cámaras.

En relación a los cargos en el directorio del Banco Provincia, cuando todo indicaba que serían tres los pliegos que iba a tratar el Senado, todos para la oposición, Kicillof sorprendió con el envío de una nueva propuesta para una dirigente de La Cámpora.

De ese reparto, el PRO se quedó con dos espacios. Uno de ellos recaerá en Bruno Screnci, ex ministro de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, impulsado por Diego Santilli. El otro es para el ex legislador Santiago Nardelli, con el auspicio del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. En tanto, el radicalismo nominó a Carlos Fernández, ex diputado nacional oriundo de Tandil.

En el caso del oficialismo, se resolvió proponer a Laura González, una abogada de Quilmes cercana a la intendenta Mayra Mendoza. Para generar esa nueva vacante, Kicillof decidió poner fin a la licencia del director del radicalismo Diego Rodrigo.

Respecto de las vacantes en la Defensoría del Pueblo, organismo que conduce el peronista Guido Lorenzino, tres quedaron para la oposición y una para el Frente de Todos. El radicalismo fue por la continuidad del ex intendente de Miramar, Marcelo Honores (Adjunto de Usuarios de Servicios de Salud), pero en el PRO las negociaciones se extendieron y recién sobre el filo del inicio de las sesiones se terminó por despejar la incógnita.

Así, el sector que lidera el diputado nacional Cristian Ritondo terminó imponiendo al dirigente de Ensenada, Luis María Felipe Ferella. Abogado, estuvo a cargo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional durante la gestión de Cambiemos en la Provincia. Actualmente ejerce la Dirección General de Control de Economía, Hacienda y Finanzas de la Auditoría General de la ciudad de Buenos Aires. Ferella viene trabajando en la candidatura a gobernador de Ritondo y será el nuevo Adjunto General.

La tercera vacante será cubierta por Martín Brignoli, abogado de profesión que estuvo a cargo de un Juzgado de Faltas en San Nicolás y que fue impulsado por el intendente de esa ciudad, Manuel Passaglia. Se quedará con el área de Derechos Humanos.

El oficialismo, por su parte, ubicará a Angel García, concejal y funcionario de la comuna de Quilmes como Adjunto en el área de Ambiente y Asociaciones Civiles.

La Cámpora se quedó con un lugar en el directorio del Banco Provincia