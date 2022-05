Regalito de cumpleaños: sensible y amoroso mensaje de Nico Vázquez a Gimena Accardi

Gimena Accardi cumple 37 años este 27 de mayo y su esposo, Nicolás Vázquez, le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram (red social en la que tiene casi cuatro millones de seguidores).

“Sos una mujer extraordinaria por donde se te mire. La mejor compañera de vida que me pude haber encontrado”, comenzó el actor en el posteo que musicalizó con el tema “Can’t Help Falling In Love”, de Elvis Presley. “Muchas veces te observo en silencio y me dedico a admirarte. Tan buena persona sos, Gime”, agregó y definió a la actriz como “hermosa, divertida, generosa, bondadosa, inteligente”. “Y muchos adjetivos más que nunca me cansaré de decirte”.

Como si fuera poco, el enamoradísimo Nico subió: "Agradezco que estemos transitando el camino de la vida juntos. Ya son 15 años caminando de la mano. Dicen que lo que mueve al mundo es el amor y vos sos amor”.

Finalmente, también le dedicó una Historia de Instagram. “Feliz cumple, hada del amor. Te amo y admiro con el alma. Mereces todo”, escribió junto con una imagen de Accardi.

Por su pare, muy emocionada, y feliz de celebrar un nuevo cumpleaños rodeada de sus seres queridos y trabajando, Gimena Accardi leyó el mensaje que le escribió su marido en la red social y se sumó a los comentarios del posteo. Esta vez, para agradecer el gesto y expresarle su amor, una vez más y en público. “¡Mi rey! Te amo. Gracias por esta vida juntos. Vamos por más”, escribió la actriz junto al emoticón de un corazón y una rosa roja.