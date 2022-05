"Los ataques son a Alberto, no son al ministro de Economía", dijo Aníbal Fernández sobre las críticas internas

En medio de una nueva contienda interna del Frente de Todos el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó las críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán, provenientes de La Cámpora. Para el hombre del entorno del Presidente, los ataques del sector están destinados a Alberto Fernández.

"Son a Alberto (Fernández) los ataques, no al ministro de Economía y se lo he dicho a Martín (Guzmán): 'Quedáte tranquilo que no son para vos'", contó el ministro en declaraciones radiales. Y continuó: "Buscan voltear un muñeco, que podría ser yo o cualquier otro, para hacerlo daño a Alberto”.

En la última semana, el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, habló del ministro en cuatro oportunidades, aunque hoy ya directamente se refirió al jefe de Estado. En la misma línea, el diputado Máximo Kirchner expresó: "¿Cómo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?".

Los cuestionamientos del hijo de la vicepresidenta surgieron tras las palabras del ministro, quien aseguró que "el poder político del titular de Economía es el Presidente". "El ministro de Economía lleva adelante políticas publicas, no discute poder, eso está en el manual del alumno bonaerense, primer capitulo, tercer renglón, es una cosa sin sentido. El poder político del ministro de Economía es el Presidente", aclaró Guzmán.

Además de dirigir la cartera de Seguridad, Fernández opera de vocero político del Gobierno ante la ofensiva de los sectores más duros del kirchnerismo. “Guzmán no hace lo que quiere, si hiciera lo que quisiera y el Presidente no estaría de acuerdo, ya no estaría en su cargo”, aclaró.

Por último, el exjefe de Gabinete insistió: "Esa discusión en la que todos estábamos de acuerdo en ponernos firmes para transformar la Argentina, algunos no lo quieren hacer. Y bueno que no lo hagan, que se pongan a la vera del camino y que dejen que uno siga discutiendo para conquistar lo que se requiere".