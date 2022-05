Escuela movilizada por denuncia a un director

Un grupo estudiantes y padres de la Secundaria 82 se movilizó ayer hasta la puerta de ese establecimiento en apoyo a su director tras recibiruna denuncia por violencia de género por parte de personal de la Primaria 27. Las instituciones comparten instalaciones en un predio de 4 entre 610 y 611, en Villa Elvira. El viernes pasado se había realizado allí mismo un abrazo simbólico pero para repudiar al directivo tras conocerse las acusaciones en su contra.

Quienes participaron de la protesta la semana pasada sindicaron al directivo de golpear una cadena contra una mesa delante de colegas mujeres de la Primaria 27 en el marco de una discusión. También lo acusaron por recurrentes “prácticas machistas” y “maltrato laboral”, motivo por los cuales algunas trabajadoras tuvieron que cambiarse de colegio.

En tanto, alumnos y padres se convocaron ayer en el colegio en defensa del directivo y se refirieron sobre la reacción que derivó en la denuncia. “La semana pasada el director fue a guardar mercadería a la heladera que la secundaria comparte con la primaria, pero la heladera estaba cerrada. Al día siguiente él entró enojado. Eso hay que reconocerlo, estuvo mal. Pero los chicos de la secundaria no podían sacar sus alimentos, no podía prepararse el desayuno”, relataron.

En tono irónico, describieron que “un día llegó un director muy malvado y gritó y golpeó una cadena sobre una mesa. Entonces vamos a acusarlo de violencia y pongámosle “de género” porque eso suena mejor, aunque no sea cierto, aunque no haya sido dirigida hacia ninguna mujer en particular o en general, sino más bien por la impotencia ante reiteradas circunstancias y la falta de explicación”.