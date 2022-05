Pobre Matilda: Salazar y Redrado, cruzados por la paternidad, el dinero y un supuesto abuso sexual

En los últimos días se conoció la noticia del supuesto casamiento de Martín Redrado con su novia, Lulú Sanguinetti, y horas después volvió a estar la guerra entre el economista y su ex, Luciana Salazar.

En declaraciones a “Socios en el Espectáculo”, el ex presidente del Banco Central fue contundente en relación a su vínculo con la hija de la vedette: “Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté y apoyé mientras éramos pareja. Pero eso terminó hace 4 años”.

Y además, dejó en claro que no tiene obligaciones ecoómicas para con la nena ni para con la madre: “Todos los compromisos que tomé fueron cuando éramos pareja. Ya no lo soy más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que cumplir, aparte de los que cumplí, que fueron muchos”.

Tras escuchar las declaraciones de Redrado, y con quien cortó su relación sentimental hace cuatro años, Luciana marcó y llamó enfurecida al canal y pidió salir al aire. En diálogo con Pallares, Lussich y compañía aseguró: “Nunca salió de mi boca que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Espero que nadie más chicanee con ese tema. Y cuando digo biológico, es porque digo biológico”.

Sin embargo, refutó los dichos del economista al sostener que “Martín Redrado está mintiendo absolutamente en todo con este tema, de una forma descarada. Es mentira que no tiene obligaciones. Tiene obligaciones por muchos años. Y hay una firma bajo una escribana pública”.

“No quiero que un periodista más me cuestione si me tiene que dar algo o no. Pregúntenle a él qué es lo que firmó. Él no es una persona que no sepa lo que firma… No tengo que contar sus obligaciones. Forman parte de mi vida privada”, manifestó la rubia, visiblemente indignada con la situación.

Hace unos meses trascendió el increíble contrato firmado por los dos en el que él se comprometía a pagar una exorbitante suma en dólares hasta que la nena cumpliera los 18 años.

“No puedo creer que sea tan descarado, que mienta tanto. Él no me está mintiendo a mí solamente. Él le está metiendo a más gente. A la novia le mintió desde el día uno”, advirtió Salazar, en la previa al momento más tenso de la nota, en la que no dudó en acusar gravemente a quien fuera su pareja durante varios años.

“A mí me buscó cuatro veces. Intentó, y digo la palabra abuso, porque me lo dijo Mariano Cúneo Libarona (abogado). Una persona que te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar, aunque hayas tenido una relación… Pero ya no éramos más pareja”, reveló Salazar y contó por qué no lo denunció: “No lo denuncié. Yo no busco el escándalo. Él me lleva a estas instancias. Yo estoy diciendo lo que él hizo conmigo. Ustedes no saben ni un cuarto de lo que me hizo esta persona”.