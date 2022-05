“Le falta calle, pero no para que lo traten así”

Carlos Krüger, padre del joven baleado por la Policía en Moreno, hizo declaraciones a la prensa y marcó, según su criterio, un mal accionar policial ante lo ocurrido.

“Uno no está acostumbrado a vivir así. Nosotros somos de acá, de Moreno, de toda la vida. Todos los días vemos la inseguridad, tratamos de cuidarlo, yo lo llevo y lo voy a buscar a todos lados. Hoy -por ayer- le presté la camioneta. No me alcanzan las palabras con estos efectivos que hicieron tantos disparos contra una criatura. Este es un pibe al que le falta calle, porque se crió de otra manera, pero tampoco para que lo traten así... no sé”, lamentó.

“La verdad es que es una cosa que no se puede creer que venga un patrullero sin las luces de arriba corriéndolo. Lo chocan y mi hijo con el brazo quebrado se fue, porque tenía miedo, llegó hasta acá a 50 metros, donde todavía la pueden ver con los impactos de bala y el golpe del choque”, describió. “Para mí, mi hijo nació de nuevo”, agregó con inocultable conmoción.

“Le presté la camioneta para que no se tome el colectivo y no le pasara nada y, de repente, me entero de que la Policía le mete tres tiros en la puerta de mi casa. Es una locura”, aseguró.

“Mi hijo se desmayó y lo tenían esposado en el barro con tres tiros y con hipotermia”, concluyó indignado.