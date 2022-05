“Frazadazos”, recortes de horario y suspensión de clases por el frío

La ola polar generó protestas, recortes horarios y suspensión de clases en distintas escuelas públicas de la Ciudad por falta de calefacción.

En los hogares de los alumnos de la Escuela 55, de 62 y 28, llegó un mensaje para informar la suspensión de clases. En la Primaria 5, de 1 y 38 recortaron las horas de estudio y solo asistirán ciertos grados, mientras que otros lo harán de forma remota.

Por la mañana se hizo un “frazadazo”en el Normal 2 para protestar. Otra secundaria con problemas y en donde anunciaron una medida similar para este jueves a las 12 es en la Media 1 (de 38 y 9), luego de que las autoridades les avisaran que, a partir de ayer, ante el frío polar, el ingreso en el turno mañana será desde las 9.30. En la Secundaria 54, de 122 y 604, en Villa Elvira, plantearon: “Estamos sin calefacción, las ventanas y las puertas no cierran, los baños no están en condiciones. No aguantamos más”, consignaron.

Un reclamo similar apuntaron en la Secundaria 15, de 19 y 464, City Bell, donde la preocupación gira alrededor de “la cantidad de vidrios rotos en los salones, ventanas que no cierran y puertas destrozadas, además de que los calefactores no funcionan”.

Desde el consejo escolar de La Plata informaron: “estamos en obra en 64 escuelas públicas de La Plata frente a las observaciones que hizo Camuzzi en diciembre de 2021. En muchos casos son obras totales”.

“Venimos advirtiendo de esta situación de principio de año a la Provincia. Hay que realizar inversiones millonarias. Recibimos, hace diez días, una partida de la Provincia de 32,5 millones de pesos. Y hace un mes y medio que estamos con obras en marcha y finalizadas. Más del 50 por ciento de esas 64 escuelas hoy están terminadas”, indicaron en el consejo. Además, resaltaron que “en muchos casos las obras están hechas pero tiene que venir Camuzzi a realizar la inspección”.