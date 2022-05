Ataron a sus hijos durante 80 minutos para ver gratis a la Mona Jiménez en el Obelisco

Un hecho que generó indignación tomó estado público en las redes sociales. Se trata del recital que dio la Mona Jiménez gratis en el Obelisco, el domingo pasado. Unos padres ataron a sus hijos a un poste para poder ver los 80 minutos de recital.

Como era de esperar, el vídeo se viralizó y causó gran indignación tanto en el público del cantante como en la red social del pajarito. Según se puede ver, los menores de edad estaban atados con una bufanda -con las temperaturas bajas que hubo- durante todo el show, que duró 80 minutos.

Juani Fernández, el periodista que publicó el indignante video, explicó que los menores de edad “se mantuvieron de pie” en ese extenso tiempo ya que no podían moverse. Se puede observar que son dos menores, una niña y un niño, de edades similares.

Fernández detalló en sus redes sociales que, según los padres responsables del hecho, los ataron a la altura para que no estuvieran “apretados” entre las 125 mil personas que asistieron pasadas las 18 a las inmediaciones del Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hermano, no vayas o no lleves a los niños a esos lugares, animal”, “Una vergûenza, no puedo creerlo”, “Inentendible e inexcusable. Nada puede justificar que aten a los chicos así. Si no tenían con quién dejarlos, no hubiese ido”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social Twitter.