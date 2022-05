Gastón Manes: “La UCR tiene mejores candidatos”

Envalentonado por su flamante asunción al frente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) -que lo eligió el viernes, en La Plata-, Gastón Manes sostuvo ayer que el centenario partido tiene “los mejores candidatos” para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones presidenciales de 2023 y, en un claro mensaje a sus socios de Juntos por el Cambio, matizó sobre el líder del Pro: “Que me disculpe el ingeniero [Mauricio] Macri”.

Durante la convención de la semana pasada Manes ya había advertido que la UCR “no tiene dueño y no elige sus candidatos mediante el tuit de un iluminado” y que el radicalismo “es un partido de Gobierno, no una fuerza testimonial, que no se agota en el debate, lejos del poder y de la sociedad. Un partido de Gobierno ejecuta sus ideas y quiere llegar al Gobierno”. Ayer avanzó sobre esa idea, al destacar que se su espacio se abocará a “armar un programa de Gobierno y un acuerdo programático, para que cuando el año que viene se definan las políticas de alianzas sea en base a ese acuerdo programático y no por personas, encuestas o marketing”.

En esa línea, el hermano de Facundo Manes (el neurocientífico y diputado nacional que suena como posible candidato a la presidencia) descartó un acercamiento con Javier Milei por tener “posiciones extremas” que no coinciden con el espíritu radical.

Consagrado titular de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes quedó ratificado como una voz con autoridad dentro del histórico partido político y desde ese lugar evaluó que el Gobierno de Alberto Fernández “está muy deteriorado”, por lo que, insistió, es “obligación” de su espacio “ofrecerle al electorado una oferta basada en las ideas y no en las personas”.

Luego, ante una consulta radial sobre quién sería el candidato a gobernador del radicalismo para la provincia de Buenos Aires, subrayó que “la UCR cuenta con 32 intendentes (en ese distrito) y de arranque tiene potencialmente a 32” postulantes.

“La UCR va a presentar un candidato en todos los distritos y categorías”, adelantó el nuevo presidente de la Convención, para luego mostrarse convencido de que “los mejores” aspirantes están en la UCR.

Fue entonces que le habló directamente al líder del Pro: “Que me disculpe el ingeniero Macri, pero los mejores candidatos están en la UCR. El radicalismo ha demostrado que se ha abierto, incorporó nuevas figuras y mostró más apertura y más cambio”, insistió.

En la pelea por la candidatura presidencial, en tanto, están anotados Facundo Manes y el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales. Así lo ratificó el propio Morales el viernes, durante la convención de La Plata: “Acá está el presidente de los argentinos de 2023. Va a ser Facundo (Manes) o voy a ser yo”, dijo tras el acto que designó a Manes al frente del organismo partidario.

Las expresiones presidencialistas de Morales estuvieron a su vez en sintonía con el documento avalado el viernes. Y en el que, con la firma de más de 300 convencionales, se advirtió: “Vamos a trabajar para tener un presidente radical, para dar gobernadores radicales a todas las provincias. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el próximo jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires sea radical”. Además, el texto defendió la idea de “fortalecer la coalición opositora para hacerla todavía más amplia” e “integrada”.