VIDEO. Un incendio arrasó con una casa en Tolosa y una familia perdió todos sus bienes

Un voraz incendio arrasó esta mañana con una casa en 2 entre 515 y 516, en Tolosa, en donde el fuego se desató en proporciones tales que consumió todo a su paso: muebles, ropa, alimentos, electrodomésticos y demás bienes de la familia damnificada.

Por fortuna, no hubo que lamentar herido. La dueña del hogar aseguró que en ese momento estaba trabajando y que sus hijos chiquitos estaban en la escuela. Eso generó algo de alivio porque por suerte lo pudo contar. De todas formas, el lamento era tremendo debido a que se quedaron con lo puesto. Por el momento se desconoce el origen del fuego.

"Jamás pensé que se me iba a prender fuego la casa. Agradezco a las vecinas, una de ellas tiró la puerta abajo y sacó una garrafa que estaba aquí al costado, si no iba a ser peor porque explotaba todo. Y otra llamó a los bomberos y me avisó que la casa se estaba prendiendo fuego la casa", relató.

"Mis nenes estaban en la escuela. Yo estaba trabajando. Perdí todo. Se quemaron las puertas, las ventanas. Fue impresionante", lamentó.

En cuanto a las pérdidas, contó: "Yo soy acompañante terapéutica pero en la pandemia IOMA no nos pagaba, entonces me dediqué a hacer tortas. Todo ese material, toda esa inversión, desde moldes, placas y utensilios, lo tenía en cajas. Se quemó todo".

Y agregó que "hasta la cocina se quemó". "Se quemó la parte del comedor, el lavadero, el galpón y la parte donde tengo un gimnasio y guardo las herramientas de respostería", detalló.

"No sé cómo voy a hacer con las personas a las que tengo que entregarles los pedidos esta semana", dijo en medio de la tristeza por lo ocurrido.-