VIDEO. ¡Imperdible! Agüero y Tevez reaccionaron al triunfo épico de Real Madrid ante el City

Real Madrid y Manchester City protagonizaron un partidazo por la semifinal de vuelta de la Champions League, y durante el tremendo 3-1 al equipo de Pep Guardiola por parte de los dirigidos por Carlo Ancelotti, el Kun Agüero junto a Carlos Tevez reaccionaron en vivo.

En plena transmisión de Star+, el Kun y Carlitos -dos ex City- mostraron sorpresa por la forma en la que los españoles dieron vuelta a los ingleses.

Fue después del segundo gol de Rodrygo cuando el Kun explotó. “¡No, no!”, empezó a gritar una y otra vez en vivo ante miles de seguidores. Tampoco se ahorró una catarata de insultos.

“Dejate de joder”, dijo Carlitos, algo más calmado, pero no por eso menos decepcionado por lo que acaba de ocurrir.

Cuando logró recuperar al compostura, ya vencido en su silla, el Kun agregó: “No te puedo creer”.

En ese momento, el Apache contó: "Estaba viendo el partido y me pegué un cagazo..." y añadió: "Dije 'este boludo se está haciendo, ¿que le pasa?'"

Luego, el Kun contó como vivió ese momento: "Ya me había pasado en un entrenamiento. De repente me empecé a sentir mal, tenía presión en la cabeza, no podía respirar bien..."

"Yo pensé que tenía que ver con el ahogo y, de repente, sentí que me bajaba la presión. En ese momento me empecé a marear y, cuando quería hablar, no podía", continuó relatando el ex delantero de la Selección Argentina.

"Le agarré la mano a un defensor y, como pude, le pedí que pare el partido, porque yo le quería gritar al árbitro y no podía", continuó el Kun, que, luego, agregó: "ahí empezó la arritmia y el corazón comenzó a ir rápido, por eso vino a verme el médico".