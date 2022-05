Qué pasa entre las hijas de Salomón y Ferriols

La semana pasada se conoció la denuncia que una de las hijas que Beatriz Salomón adoptó con Alberto Ferriols, de nombre Bettina (18), había hecho contra su padre, a quien acusaba de haberla echado del departamento en el que vivía. Conviviendo ahora con su tía Liliana, hermana de la fallecida vedette, la joven llevó su drama a la televisión y la respuesta no tardó en llegar. Una respuesta curiosa del cirujano que, avalada también por la otra hermana, Noelia (21), terminó derivando en un inesperado cruce entre las hermanas.

Días atrás, se conoció cómo una dispuesta familiar habría terminado de la peor manera entre el clan Ferriols, luego de que el médico hubiera obligado a su hija menor, Bettina, a deshacerse de un perro que la joven tenía viviendo con ella en el departamento que compartía con su hermana mayor, Noelia.

Según la joven, ante su negativa a deshacerse de su mascota, agarró al perro, sus cosas y se mudó a la casa de su tía. Desde ahí, contó en la tevé situaciones de tensión, malos tratos y violencia que habrían padecido junto a su hermana en diferentes ocasiones. También acusó a su padre de querer apropiarse de la propiedad que su madre les dejó antes de morir.

Ante esta situación, Ferriols respondió con un comunicado oficial en el que también incluyó la firma de Noelia y en el que advertía sobre “una cuestión sumamente delicada con relación a la salud de mi hija Bettina...”. Y le pedía reserva a la prensa para tratar el tema: “Por respeto a la voluntad de su madre, no han traspasado la esfera privada ciertos detalles de índole personal que ella estimaba afectarían a su hija en su imagen, es así que consideramos, junto con su hermana, que la exposición pública de la que está siendo objeto puede derivar en una crisis que no está preparada para manejar...”.

Tras ese escrito, ayer se escribió un nuevo capítulo del escándalo familiar al conocerse un chat entre las hermanas que deja en evidencia supuestas situaciones de violencia familiar.

Noelia, que está del lado del padre, le pide a su hermana Bettina que vuelva a la casa, le dice que la extraña y le advierte que sus tíos no la están aconsejando bien. Sin embargo, su hermana, le contesta con reproches: “Nunca te importó cómo yo me sentía. Mientras vos estuvieras bien, ya estaba, pasando por encima todo lo que pasó, sabiéndolo todo te pusiste de su lado, ¿cómo te hace quedar? Se supone que eras mi hermana, eso sólo demuestra tu falta de querer y carácter. Vos misma también me decías que la pasabas mal. Yo te dije lo que iba a hacer antes de que me hablara con los tíos. Ellos no me hicieron daño, al contrario, siempre que pasaba algo con Alberto, vos veías cómo me retorcía del dolor pero no te importó. Tu padre fue el que me hizo daño, no los tíos. Y lo sabés”.

Salomón y Ferriols se casaron en 1999, pero su matrimonio terminó en 2004, luego de la famosa cámara oculta en el consultorio del médico. Por eso, Bettina y Noelia mantuvieron una estrecha relación con su madre y no así con su padre. Cuando la vedette falleció, en 2019, el cirujano las acompañó en la difícil situación que atravesaban y recompusieron la relación. Sin embargo, todo volvió a estallar por el aire.