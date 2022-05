El fuego destruyó la casa de una madre y sus hijos

Una familia compuesta por una madre y sus tres hijos perdieron todo en un voraz incendio que se produjo en las últimas horas en una vivienda en Ringuelet.

Por fortuna, no hubo que lamentar heridos, pero sí serios daños materiales.

El incendio tuvo lugar en una propiedad ubicada en la calle 2, entre 515 y 516, en horas de la mañana, alrededor de las 10.

Las llamas dañaron de manera total la parte trasera de la casa, donde además había una moto, la que quedó totalmente destruida.

Según pudo saber este diario, el siniestro se habría originado por un cortocircuito en una estufa eléctrica que desprendió chispazos.

En el momento del incendio, la damnificada se encontraba trabajando y sus hijos estaban en la escuela.

“Jamás pensé que se me iba a prender fuego la casa”, aseguró, y agradeció a sus vecinas que fueron de gran ayuda: “Una de ellas tiró la puerta abajo y sacó una garrafa que estaba aquí al costado, si no iba a ser peor porque explotaba todo. Y otra llamó a los bomberos y me avisó que la casa se estaba prendiendo fuego la casa”, relató.

“Perdí todo. Se quemaron las puertas, las ventanas. Fue impresionante”, lamentó.

En cuanto a las pérdidas, contó: “Yo soy acompañante terapéutica pero en la pandemia IOMA no nos pagaba, entonces me dediqué a hacer tortas. Todo ese material, toda esa inversión, desde moldes, placas y utensilios, lo tenía en cajas. Se quemó todo”. Y agregó que “hasta la cocina se quemó”.

“Se incendió la parte del comedor, el lavadero, el galpón y la parte donde tengo un gimnasio y guardo las herramientas de repostería”, detalló.

“No sé cómo voy a hacer con las personas a las que tengo que entregarles los pedidos esta semana”, dijo en medio de la tristeza por lo ocurrido.