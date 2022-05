En Bolivia sigue la bronca por los regalos de Boca: "¿Camisetas o serán otras cosas más?", denuncian

Ya pasaron varias horas del partido por la Copa Libertadores en el que Boca derrotó por 1-0 a Always Ready en Bolivia, pero siguen los ánimos muy caldeados por el flojo arbitraje de Kevin Ortega que sancionó un penal para Boca muy polémico, que Salvio convirtió en gol.

Nuevamente Eduardo Villegas, entrenador del Always Ready, salió con muy duros cuestionamientos hacia el arbitraje y los regalos del club argentino para la terna arbitral.

"Sentimos que nos robaron. No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso. Y encima después nos muestran imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza..." insistió, muy enojado, Villegas.

Lejos de medir sus palabras, el técnico del conjunto de El Alto siguió disparando contra Ortega: "Por una camiseta no te podés parcializar tanto. ¿O serán otras cosas más? Como se comenta acá en Bolivia...Yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca no se puede actuar tan mal. No se puede cobrar eso. Jugamos mal pero la diferencia estuvo en el penal, ese fue el detalle".