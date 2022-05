Se dejaron ver: Benjamín Vicuña y Eli Sulichín siguen "a full"

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin siguen juntos y no dan lugar a los rumores de crisis. La pareja fue vista anoche en Arriba, un restaurante que está dentro del Paseo Alcorta. Y claro está que, no escatimaron en demostraciones de afecto.

Ahora, más allá de que Vicuña sigue firme en su postura de no hablar de su intimidad, la realidad habla más que las palabras. Abrazos y mimos por dónde se lo mire. Así, todo indica que, por el momento, los rumores de crisis están despejados.

Vale destacar que el año 2021 no fue nada fácil para Vicuña. Todo empezó cuando, a través de una escueta historia en Instagram, anunció el final de su relación con la China Suárez. Luego de cinco años y dos hijos en común, Magnolia y Amancio, el amor había llegado a su fin. Pero, rápidamente, la situación empeoró cuando la ex Casi Ángeles fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. El llamado “Wanda Gate” sacudió al mundo del espectáculo y posicionó a la expareja del actor en el centro de la tormenta. Esos meses no fueron nada fáciles para ninguno de los integrantes del triángulo amoroso, y el chileno sufrió en carne propia los daños colaterales.

Asimismo y con toda la polémica en el pasado, Vicuña se dispuso a abrir su corazón y darle una nueva oportunidad al amor. Entonces conoció a Eli Sulichin durante el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. Aquí, vale destacar que, la modelo actuó de celestina y aportó su granito de arena para que el enamoramiento entre su ex y su amiga se pusiera en marcha.