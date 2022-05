El hombre que vivió 6 años con el pene en uno de sus brazos

Era el año 2014 y a Malcolm McDonald, un mecánico de Norfolk, Gran Bretaña, le empezó a llamar la atención que los dedos de sus manos y pies se le iban poniendo negros.

Pero la preocupación fue mayor cuando lo que tomando la misma coloración fue su pene. Ahí todas las alarmas se encendieron. "Cuando vi que mi pene se ponía negro, me asusté mucho. Fue como una película de terror. Estaba en pánico. Sabía que en el fondo lo había perdido", recuerda.

Pero lo peor no había ocurrido aún. Con ese cuadro, un día su pene se le cayó al suelo y aunque los médicos intentaron recomponer la zona, no pudieron. "Fue horrible. Es el peor miedo de la mayoría de los hombres. Pero no en cuestión de sexo, porque ya tenía dos hijos, sino porque se trataba más tener confianza en mí mismo y de cosas simples como usar el baño", señaló en declaraciones a la prensa.

McDonald cayó en una profunda depresión de la que pudo empezar salir cuando conoció a David Ralph, conocido como "el maestro del pene". Ralph le ofreció implantarle el pene en un brazo por un tiempo y luego trasladarlo al lugar correcto. "Extrajeron vasos sanguíneos y nervios de su brazo y se lo implantaron allí para que, con el tiempo, se formara la piel y el tejido de forma natural. Además, el miembro tenía dos tubos que se podrían inflar con una bomba manual y generar una erección de unos 5 centímetros", contó el protagonista sobre cómo había sido la cirugía.

Seis años después, el día tan esperado llegó. "Fue como recibir todos los regalos de Navidad a la vez. Estaba muy emocionado porque era una oportunidad para poder empezar de nuevo. Cuando lo vi en mi brazo por primera vez estaba muy orgulloso. Después de todo lo que había pasado, no me pareció extraño. Era una parte de mí", relató.

Lo que McDonald tuvo fue una extraña infección en la sangre que provocó que los dedos y el pene se pusieran negros y oscuros.