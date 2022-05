Previas para todos: en Formosa pueden pasar de año debiendo hasta 19 materias

El Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa resolvió que los alumnos de las escuelas secundarias puedan pasar de año con hasta 19 materias previas, según la medida publicada por la cartera que dirige Luis Basterra el pasado 2 de mayo en su Boletín Oficial. Así, al momento de la inscripción para cursar el ciclo lectivo actual, los estudiantes cuentan con el aval para adeudar todas las materias del año 2020 -un año del secundario cuenta con 13 materias-, hasta tres materias de ciclos lectivos anteriores al citado año y otras tres pendientes de aprobación correspondientes al 2021. Frente a esto, no son pocos los expertos en educación que salieron a pegar el grito en el cielo y a destacar que, lejos de ayudar a los chicos, con esta medida se empobrece la calidad educativa que los alumnos reciben.

Concretamente, la resolución N°1953 -emitida para anunciar los nuevos “Criterios de Promoción Escolar 2022 -menciona que los ciclos 2020 y 2021 fueron atravesados “por el hecho extraordinario de una pandemia, que impactó sin precedentes en el sistema educativo afectando la trayectoria escolar de los estudiantes por las características de las medidas de seguridad sanitarias implementadas en resguardo de la salud de la población”. Frente a esta realidad, las autoridades educativas formoseñas se plantearon “revisar los procesos de evaluación, acreditación, promoción y egreso para lograr el sostenimiento de las trayectorias de los estudiantes y su terminalidad”.

Gracias a esta disposición, entonces, se establece que “los espacios curriculares correspondientes al ciclo lectivo 2020 que no hubieran sido acreditados por los estudiantes, no serán considerados a los efectos de determinar la promoción del mismo al ciclo lectivo 2022″.

“Con esta medida se logra que los futuros alumnos piensen que estudiar y esforzarse no sirve para nada”

Juan María Segura, experto en innovación educativa

Una vez conocida esta decisión, las autoridades del Gremio de Docentes Autoconvocados (GDA) de Formosa expresaron su repudio y preocupación, al considerar que se trata de “Una perinola con una sola opción… ‘pasan todos’. Esa flexibilización que puede resultar simpática a padres/madres y estudiantes es doblemente dañina; pues perjudica al que acumula materias previas dado que solo le brinda instancias de evaluación y no espacios de apoyo, de recuperación con clases presenciales y docentes titulados en las materias adeudadas o previas. También perjudica a quienes no adeudan materias y están cursando pues le sacaran sus docentes para las mesas examinadoras; a fin de lograr la aprobación por insistencia, y mientras se lo examina, obviamente, tampoco cursa”.

Si bien reconocen las dificultades de aprendizaje que padecieron los alumnos durante los años más duros de la pandemia, desde el gremio docente formoseño solicitan “la presencia del Estado brindando clases de apoyo con excelencia académica, previo al examen, y reconociendo, promoviendo, alentando el desarrollo cognitivo de nuestros/as estudiantes”.

En santa cruz

Una situación similar, hay que decir, ocurrió a principios de marzo en Santa Cruz, donde el Consejo Provincial de Educación decidió que todos los alumnos de secundaria pasaran de año sin importar cuántas materias aprobaron.

Para Mónica Marquina, doctora en educación e integrante de la Fundación Alem, se trata de “un plan que no se originó en la pandemia sino antes. Por eso se suman en el decreto las deudas de materias anteriores, sin incluir un plan de intervención clara y efectiva sobre cómo van a sacar a los chicos de esta tragedia que les afectará la vida. Con esta medida transmiten que se puede hacer borrón y cuenta nueva, pero saben muy bien que eso es imposible y no les importa. La sociedad formoseña tiene que tomar cuenta de esto y actuar”.

Por su parte, Juan María Segura, experto en gestión e innovación educativa, consideró: “El propósito fundante y primordial de nuestras escuelas es que sus estudiantes aprendan algo en particular. Por eso la currícula escolar. Si eso no ocurre, por las razones que fuere, entonces se debe corregir y enderezar. ¿Cuánto? Hasta que se retome la promesa del propósito fundante. El caso de Formosa es exactamente lo opuesto, dañando no solo la esencia más profunda de la lógica pedagógica de nuestra escuela, sino también favoreciendo que estos y los futuros alumnos hagan la siguiente lectura: que estudiar, esforzarse y aprender es un gasto innecesario de energía”.

La cuestionada ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, también se refirió a la medida y dijo que va en contra de “la cultura del esfuerzo, el valor de la educación y la tarea docente. No da lo mismo pasar de años sin saber que sabiendo. Esto pone en juego la cultura del esfuerzo y el valor de la educación. Le estamos diciendo a los chicos que saben lo que no saben. Los dejamos sin la oportunidad de aprender lo que no se les enseña, lo que los deja en desigualdad de condiciones para su futuro”.