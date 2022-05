Máximo Kirchner y otro mensaje al Gobierno: "Lo que hay que subir son los salarios"

El diputado nacional Máximo Kirchner reclamó esta tarde por la suba de salarios. Este pedido se da en el marco de la fuerte interna que desde el kirchnerismo mantienen con el Gobierno nacional. Lo hizo cuando le tocó hablar en el acto que el Partido Justicialista (PJ) de la provincia realizó en homenaje a Eva Perón por el 103 aniversario de su natalicio, en Los Toldos, del que participó también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Tenemos que ser fuertes y que tenemos que entender que el desafío que tenemos es muy complejo. Necesitamos que nuestro pueblo vaya recuperando el poder adquisitivo, y lo que tenemos que evitar es que quieran enfrentar a los trabajadores registrados que menos ganan con los de la economía popular que tienen el salario anual complementario. En todo caso, lo que está alto no es quienes están dentro de las políticas públicas necesarias sino lo que hay subir son los salarios. Lo que no hay que romper es la solidaridad entre quien tiene un trabajo registrado y el que no lo tiene. Demos la discusión todos juntos y hacia adentro", fue la parte más fuerte del discurso de Kirchner.

Y remarcó: "Tengamos la voluntad para que los debates políticos se den de cara a la sociedad. Les pido que se metan, que participen. Necesitamos que el pueblo recupere el poder adquisitivo",

Antes, había dicho que "siempre digo que la vida conmigo ha sido muy generosa, no porque me permitió ver a Cristina y Néstor presidentes, sino porque me ha permitido ver que cuando se es presidente se pueden hacer las cosas e ir para adelante, nunca les tembló la pera a la hora de defender a la gente y a los trabajadores".

Tras el discurso de Máximo, habló el gobernador Kicillof. En sintonía con lo planteado por Cristina Kirchner, quien aseguró que el Gobierno no le está haciendo honor a la confianza de sus votantes, pidió "no descansar hasta que se recupere lo perdido".

"Para el gobierno de la provincia, donde hay una necesidad hay un derecho, y donde hay un derecho hay una obligación de quienes tenemos papeles y responsabilidades. Nadie se puede olvidar para qué ganamos las elecciones. No podemos descansar ni un solo día hasta que se recupere lo perdido", remarcó el gobernador.