Sábado con agenda deportiva recargada: partidos, horarios y TV

Con el Pincha y Boca cerrando la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional, el sábado se presentaba con una agenda televisiva recargada en materia de deportes. También se esperan otros partidos de relieve en el plano del fútbol y algunos platos fuertes en tenis, box y básquet. A continuación, partidos, horario y transmisión.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

16:30 Aldosivi vs Arsenal TV PUBLICA

16:30 Independiente vs Huracán ESPN Premium

16:30 Tigre vs Boca TNT SPORTS

19:00 Rosario Central vs Estudiantes TNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Mallorca vs Granada

11:15 Athletic Club vs Valencia ESPN Extra

13:30 Cádiz vs Elche

13:30 Celta de Vigo vs Alavés ESPN 3

16:00 Real Betis vs Barcelona

SERIE A

10:00 Torino vs Napoli

13:00 Sassuolo vs Udinese

15:45 Lazio vs Sampdoria

BUNDESLIGA

10:30 Colonia vs Wolfsburgo

10:30 Friburgo vs Unión Berlín

10:30 Greuther Fürth vs Borussia Dortmund ESPN 3

10:30 Hoffenheim vs Bayer Leverkussen

13:30 Hertha BSC vs Mainz

PREMIER LEAGUE

11:00 Brentford vs Southampton

11:00 Burnley vs Aston Villa ESPN

11:00 Chelsea vs Wolves

11:00 Crystal Palace vs Watford

13:30 Brighton vs Manchester Utd. ESPN

15:45 Liverpool vs Tottenham ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Brest vs Estrasburgo NBA

16:30 Milwaukee Bucks vs Boston Celtics ESPN 3

21:30 Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies ESPN 3

PRIMERA NACIONAL

19:05 Belgrano vs Almirante Brown TYC SPORTS

SUPER RUGBY

06:45 Western Force vs Crusaders

PRIMERA "B"

14:10 Comunicaciones vs Ituzaingó TYC SPORTS

BOXEO DE PRIMERA

21:00 Yamil Peralta vs Ryan Rozicki TYC SPORTS

ATP MASTERS 1000 - MADRID

11:00 Semifinal 1 ESPN 2

16:00 Semifinal 2 ESPN 2

HEINEKEN CUP

11:00 Munster vs Toulouse

13:30 La Rochelle vs Montpellier

13:30 Leicester Tigers vs Leinster

GOLF: WELLS FARGO CHAMPIONSHIP

14:00 3ra ronda ESPN Extra

URBA TOP 13

14:30 Pucará vs CUBA ESPN Extra STAR +

LIGA ACB

15:45 Breogán vs Barcelona FOX SPORTS 3

F1 - GP DE MIAMI

17:00 Clasificación FOX SPORTS 2

ELIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

18:00 Unión vs Newell's Twitch eLPF

18:00 Lanús vs Aldosivi Twitch eLPF

18:00 Sarmiento vs San Lorenzo Twitch eLPF

18:00 Rosario Central vs Colón Twitch eLPF

19:00 Huracán vs Barracas Central Twitch eLPF

19:00 Platense vs Racing Twitch eLPF

19:00 Independiente vs Tigre Twitch eLPF

19:00 Patronato vs Banfield Twitch eLPF

20:00 Atlético Tucumán vs Gimnasia Twitch eLPF

20:00 Estudiantes vs Central Córdoba Twitch eLPF

20:00 Nuñez vs Argentinos Twitch eLPF

20:00 Arsenal vs Godoy Cruz Twitch eLPF

21:00 Talleres vs Defensa y Justicia Twitch eLPF

21:00 Vélez vs Boca Twitch eLPF

TÍTULO MUNDIAL SEMIPESADO (AMB)

21:00 Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol ESPN 2