Temen decenas de muerto por ataque aéreo ruso a una escuela con refugiados

Un ataque aéreo ruso alcanzó hoy una escuela en el este de Ucrania en cuyo sótano se refugiaban decenas personas, y 60 de ellas quedaron bajo los escombros y lo más probable es que hayan muerto, informaron autoridades.



El ataque en el Donbass ucraniano ocurrió en medio de persistentes bombardeos rusos contra localidades y pueblos de esa región del este de Ucrania que Rusia busca conquistar con una nueva ofensiva lanzada el mes pasado.



El gobernador de la provincia de Lugansk, una de las dos que forman el Donbass, dijo que el ataque provocó el incendio de la escuela del pueblo de Bilogorivka, y que rescatistas encontraron dos cadáveres y sacaron con vida a 27 personas.



"Había 90 personas en total en la escuela. Se salvaron 27 (...) Lo más probable es que sesenta personas que estaban en la escuela hayan muerto", dijo el gobernador, Sergi Gaidai, en Telegram, según publicó la agencia de noticias AFP.



El funcionario agregó que dos chicos de 11 y 14 años murieron en otro ataque ruso en la vecina localidad de Privillia.



La invasión rusa a Ucrania iniciada en febrero ha dejado miles de muertos y millones de refugiados y ya es el mayor conflicto armado europeo desde la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi, cuya rendición se conmemora hoy en Europa.



Un día antes del desfile anual en Moscú para celebrar la victoria contra los nazis, que en Rusia se recuerda el 9 de mayo, fuerzas rusas buscaban completar la captura total de la sureña ciudad ucraniana de Mariupol, ubicada en el Donbass, en la provincia de Donetsk.



Una extensa planta siderúrgica es el único lugar de la ciudad portuaria o orillas del mar de Azov -parte del mar Negro- que no está bajo control ruso.



Todas las mujeres, niños y otros civiles de avanzada edad que se encontraban refugiados en la acería Azovstal terminaron de ser evacuados ayer en un operativo de varios días de la ONU y la Cruz Roja en coordinación con Rusia y Ucrania.



Los combatientes ucranianos que siguen en su interior, refugiados en búnkeres subterráneos, reiteraron hoy que se niegan a deponer las armas. Se cree que cientos de ellos están heridos. El Ejército ruso tiene rodeada la planta.



"Rendirse no es una opción, porque a Rusia no le interesan nuestras vidas", dijo Ilya Somoilenko, oficial de inteligencia del Batallón Azov, la unidad militar ucraniana que resiste en la planta, durante una conferencia de prensa difundida por video.



Luego de que los últimos civiles fueran evacuados, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo anoche en su habitual mensaje nocturno que Ucrania intentará ahora sacar del lugar a los heridos y al personal médico.



Agregó que también continuarán los esfuerzos para abrir rutas de evacuación segura, o "corredores humanitarios", para evacuar hoy a civiles que permanecen en otras partes de Mariupol y localidades vecinas.



El líder ucraniano tenía previsto celebrar hoy conversaciones por videconferencia con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los demás líderes del Grupo de los Siete (G7) países más industrializados.



El encuentro virtual, en gran parte, busca escenificar la unidad entre los aliados occidentales el Día de la Victoria contra los nazis, en 1945.



Zelenski marcó hoy el aniversario con un mensaje comparando la situación actual.



"Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la oscuridad volvió a Ucrania", dijo el mandatario en un video en blanco y negro difundido en las redes sociales.



"El mal volvió, en un uniforme diferente, con diferentes eslóganes, pero con el mismo objetivo", advirtió.



El presidente ruso, Vladimir Putin, que afirma que el Gobierno y el Ejército de Ucrania están llenos de nazis y que desnazificar el país es una de las metas de la invasión, también celebró el aniversario comparando la Segunda Guerra con el actual conflicto.



"Hoy nuestros soldados, como sus antepasados, luchan hombro con hombro por la liberación de su patria de la inmundicia nazi, con la confianza de que, como en 1945, la victoria será nuestra", afirmó Putin en una carta a gobernantes de países vecinos.



En otras partes de la costa de Ucrania, varias explosiones se escucharon hoy en la gran ciudad portuaria de Odesa, sobre el mar Negro, que ayer fuer atacada con seis misiles rusos.



Autoridades informaron hoy que cuatro de los misiles alcanzaron una fabrica de muebles y que la onda expansiva dañó varios edificios de departamentos cercanos.



Los otros dos impactaron en el aeropuerto de Odesa, cuya pista de aterrizaje fue destruida por un ataque previo ruso.



La Marina ucraniana también aseguró hoy haber destruido, a un centenar de kilómetros de las costas de Odesa, el navío de desembarco ruso "Serna", gracias a un dron de combate.



Esta información no fue confirmada por Rusia, que declaró en cambio que hundió "el barco de asalto ucraniano 'Stanislav'".