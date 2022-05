VIDEO. Siempre Bono: apareció con The Edge en una estación de subte de Kiev y tocaron por la paz

El cantante irlandés Bono, del grupo U2, dio el domingo un concierto en una estación del metro de Kiev, durante el cual elogió la lucha de Ucrania por la "libertad" y pidió que llegue pronto la paz.

Desde la plataforma de una estación del metro de la capital ucraniana, el legendario músico, de 61 años, y el guitarrista The Edge, interpretaron varios clásicos del grupo, como "Sunday Bloody Sunday", "Desire" o "With or without you".

"El pueblo de Ucrania no sólo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad", dijo el cantante.

Bono también hizo referencia a los conflictos que han asolado su país, Irlanda, y los problemas que se han desencadenado con su poderoso vecino británico.

"Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz", añadió.

La inesperada actuación de Bono --que durante toda su carrera ha colaborado en múltiples causas, entre ellas la lucha contra la pobreza y el sida-- tuvo lugar mientras se oían sirenas antiáereas en Kiev y en el este del país los combates arreciaban.

En un momento del concierto, Bono invitó a un soldado ucraniano a cantar una versión de "Stand by me".

Entre el reducido público que asistió a la actuación había miembros de las fuerzas armadas ucranianas. "Son algunas buenas emociones, eso es todo", dijo uno de ellos.