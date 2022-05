Colas en las oficinas de Anses para llegar al bono

Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de todo el país tuvieron largas filas desde las primeras horas de ayer, en el último día para inscribirse y gestionar el refuerzo de ingresos de $18.000 que lanzó el Gobierno Nacional.

En La Plata, con extensión de la atención al público en las oficinas, las distintas delegaciones del organismo recibieron a una amplia cantidad de vecinos que concurrieron para completar el trámite que permitirá acceder al bono que se lanzó con el objetivo de mitigar la escalda inflacionaria.

El Anses había dispuesto sobre el final de la semana que sus oficinas permanecieran abiertas ayer, entre las 8 y las 14, en todo el país.

El beneficio podía tramitarse en la página web de la Anses desde el 28 de abril y alcanza a trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y personal doméstico.

Dicho bono se pagará en dos cuotas iguales y consecutivas de $9.000, en mayo y junio.

Desde el último jueves, mientras tanto, quienes ya tramitaron su solicitud están además en condiciones de consultar si finalmente calificaron para percibir la ayuda económica.

“La situación es complicada y tengo que usar todo lo que esté al alcance. No me gusta hacer cola ni pedir, pero no tengo otra alternativa en esta situación”, le dijo a este diario a media mañana un vecino que pidió reservar su identidad.

En esas horas, la afluencia era constante y había que esperar un buen rato para completar el trámite.

El organismo recordó que para comenzar la inscripción al refuerzo de ingresos, se debía ingresar a su página web con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez ingresado en “Mi ANSeS”, el interesado debía elegir la opción “Refuerzo de Ingresos” y seguir los pasos para completar o actualizar datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico).

Luego se avanzaba completando una declaración jurada y validar una CBU, donde se va a recibir el pago.

Según lo dispuesto, el cobro del beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hija y/o Hijo (AUH), Asignación por Embarazo para Protección Social, Plan Progresar, Prestación por Desempleo, Plan Potenciar Trabajo, Inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) y Planes alimentarios provinciales y municipales.

El Gobierno destacó que con el objetivo de que el refuerzo de ingresos llegue efectivamente a quienes les corresponde, ANSeS evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de los solicitantes.

Las personas privadas de libertad “bajo cualquier modalidad”, así como los funcionarios de “todos los niveles de gobierno” de la Nación, las provincias y los municipios no podrán percibir el refuerzo de ingresos que se dispuso el pasado 28 de abril.

Así se estableció en la resolución conjunta 1/2022 de las secretarías de Política Económica del Ministerio de Economía y de Seguridad Social de la cartera de Trabajo, dictada para “precisar ciertos aspectos a los efectos de lograr una correcta aplicación de las disposiciones” del Decreto 216/2022.

La medida mantiene el requisito de no desempeñarse en el circuito laboral formal ni percibir ingresos que superen el equivalente a dos salarios mínimos, pero lo eleva a tres haberes al considerar al grupo familiar completo “con excepción de los y las titulares de la Prestación por Desempleo”.