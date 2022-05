Denuncian "irregularidades" y piden suspender las elecciones del Colegio de Abogados de La Plata

El Colegio de Abogados de La Plata vive horas convulsionadas. Es que la lista opositora "Avanza Cambio Colegial" denuncia "graves irregularidades" en la última elección y presentó una medida cautelar para suspenderlas "hasta tanto estén dadas la medidas de Transparencia “. El pedido lleva la firma del candidato a consejero directivo titular, el abogado penalista Marcelo Peña, fue presentada este domingo por la noche y recayó en el Fuero Contencioso 1 de La Plata, a cargo de la jueza María Fernanda Bissio.

En el texto se detalla el pedido de que, en caso de realizarse la elecciones, se entreguen los padrones definitivos, que debieron ser “proporcionados y publicados el 6 de mayo”, “se realicen rúbricas por parte de las autoridades de mesa y fiscales de las actas de apertura y cierre parcial de votación como también de los padrones de cada mesa”, y “se dicten medidas de seguridad electoral peticionadas en la reunión de apoderados del 4 de mayo”. Respecto de las urnas que corresponden a las 13 localidades del interior del departamento judicial, en la cautelar se solicitan las “mismas medidas de seguridad, además de medidas de custodia y guarda judicial”.

Peña explicó que “a 48 horas de las elecciones el oficialismo, que hace 46 años conduce la institución, no ha entregado el padrón definitivo, guarda silencio a las medidas de Transparencia y seguridad electoral que venimos solicitando” que son las mismas que aplican otros departamentos judiciales de la provincia, y el oficialismo se niega a garantizar”. Sobre esto, recalcó: “queremos una elección Transparente, que se haga en un solo día, con todas las medidas de seguridad, y que las urnas de las 13 localidades del interior no queden en manos del oficialismo, para evitar situaciones extrañas”.

Finalmente, el candidato opositor afirmó que “la actitud del Movimiento Innovador demuestra que tienen las horas contadas y lo saben, por eso van a hacer cualquier cosa para no perder”. Y concluyó: “si no frenamos esto, los únicos perjudicados van a ser los matriculados que pagan fortuna y no tienen un solo beneficio”.

El Colegio de Abogacía tiene pautadas las elecciones para este miércoles 11 y jueves 12, donde debería haber renovación parcial de autoridades ya que las del 2021 fueron las postergadas del 2020 por pandemia. Se informó que los profesionales elegirán seis consejeros titulares y cuatro suplentes para el Consejo, cuatro para el Tribunal de Disciplina y otros dos para integrar el Consejo de Caja. En las mismas están habilitados para sufragar 6.340 matriculados.

La lista del oficialismo (Pluralismo y Participación) la encabeza Gastón Maximiliano Nicocia. Abogacía Unida postula a Marina Mongiardino. Nuevo Colegio tiene como principal candidata a Claudia Greme y Marcelo Peña encabeza la nómina de Avanza Cambio Colegial, que fue la lista que hizo la presentación para suspender la elección.