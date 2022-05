Guzmán dijo que la inflación de abril será "menos mala" que la de marzo y le respondió a Cristina

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó hoy que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de “abril es menos malo que marzo", cuando la inflación trepó 6,7%, afirmó que “es una obviedad” que tiene que adelantarse el aumento del salario mínimo, vital y móvil, que tradicionalmente se concreta en el segundo semestre del año, y también le respondió a Cristina Kirchner, en medio de la ofensiva del kirchnerismo para que sea desplazado del cargo.

"Sabíamos que marzo iba a ser el peor mes, abril es menos malo que marzo", afirmó el ministro en declaraciones a la prensa. Lo que ocurre es que mientras el Gobierno aguardaba que la inflación se ubicara en torno al 5,5% o menos todo indica que será alrededor del 6%.

Por eso el titular del Palacio de Hacienda reconoció que el Gobierno tiene “un problema en la Argentina con la inflación”, y sostuvo que “hay que atacarla con firmeza”, para la cual “se requiere de un programa económico consistente y creíble".

Por otra parte, Guzmán aseguró que “es una obviedad que tiene que haber cierto adelanto para asegurar que el salario mínimo crezca en términos reales”. “Lo mismo hicimos con el refuerzo de ingresos para los sectores informales, reaccionando inmediatamente a lo que fue el impacto inflacionario provocado por la guerra en Ucrania”, destacó el funcionario.

Por su parte, Guzmán salió a responderle a la vicepresidenta Cristina Kirchner en cuanto a los desequilibrios macroeconómicos que hubo durante su segundo mandato al decir que "¿En qué país funcionan subsidios energéticos de 4 puntos del PBI?".

Y agregó: "¿En qué país del mundo funciona un déficit financiado con una moneda que la gente deja de querer".

Los dichos de Guzmán, que en los últimos días ya había salido a retrucar críticas del kirchnerismo, no hacen otra cosa que sumar más tensión a la feroz interna que se desató en el oficialismo, entre quienes responden a la vicepresidenta y los que están nucleados con el presidente Alberto Fernández.

“Uno se plantea: tengo estos recursos…¿en dónde los invierto?" Los invierto en lo que me va a dar trabajo, divisas, valor agregado en la economía: en obra pública, conocimiento, ciencia y tecnología, educación, y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía como por ejemplo los subsidios energéticos que, no segmentados, favorecen a los ricos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

“¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente, por la inflación, empieza a dejar de querer? No hay evidencia, ni ninguna articulación teórica que diga que eso funciona”, sostuvo el funcionario al responder a las criticas a la gestión desde el kirchnerismo.

El ministro señaló que durante el gobierno de Cristina Kirchner “hubo una protección social muy activa como la AUH, hubo una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados”.

"Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo tiene que haber consistencia macroeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es unir el corto con el mediano plazo para que los logros se sostengan en la Argentina”, explicó.

Señaló además que durante la gestión de la actual vicepresidenta “hubo una evolución en la cual, parte de lo que hoy se discute fue dañado” y afirmó en ese sentido que “hubo una pérdida muy fuerte de reservas”. “También hubo algo muy bueno: una reestructuración profunda y necesaria de la deuda, que le dio al país espacio para desarrollarse. Pero después tuvimos una situación en la cual la dinámica externa no era sostenible”, indicó.

En otro aspecto, sostuvo que el debate de ideas es bienvenido si sirve para afirmar la gestión del Gobierno. “En la cuestión del programa hubo una parte de nuestro espacio político que no apoyó, votó en contra, es una realidad y es fáctico. Más allá de eso que, por supuesto tiene un impacto en las expectativas, y eso es indiscutible, es un proceso que es un paso adelante en la Argentina”, advirtió.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que “el debate se tiene que dar con seriedad” ya que a su entender “si nos ponemos a analizar las propuestas de cada quien y analizarlas en serio vamos a ver en dónde están las consistencias y dónde las inconsistencias”.

“Por ejemplo, la Argentina necesita una moneda propia. Cuando un país lleva mucho tiempo con inflación de dos dígitos, eso tiende a generar una desconfianza en la moneda. No es consistente pensar que el Estado puede vivir de vivir prestado o emitir una moneda que la gente quiere menos”, aseguró..