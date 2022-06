Un "Affaire" del pasado: Alejandro Fantino recordó junto a Daniela Cardone su amor en los 90

En el programa conducido por Ángel De Brito, llamado "LAM", que se emite este 2022 por América TV, se hicieron presentes Alejandro Fantino y Daniela Cardone, dos famosos reconocidos pero con una historia que hasta el momento, no había salido a la luz. Un "Affaire", aquella relación amorosa o sexual que no implica compromiso.

Entre varias preguntas del conductor hacia los invitados, un tema tuvo que ver con un pasado amoroso que ambos tuvieron en la época de los años 90, donde en ese momento, él era un joven periodista santafecino que daba sus primeros pasos en los medios de Buenos Aires y ella era una de las top models más importantes de la Argentina.

“Nos conocimos en el primer programa de Mar de fondo, en Mar del Plata. Dani (Cardone) vino de invitada. El programa se hacía en la playa. Y nada...¡Qué querés que te diga! Para mí que te tenía en frente era....”, empezó a contar el conductor del ex programa exitoso que se realizaba en Tyc Sports. Por su parte, ella retrucó: "Es un bombón".

“Te voy a contar una cosa que nunca te conté”, le dijo Fantino a Daniela. Y recordó: “Me invitaste a cenar a tu casa, a tu piso. Y, cuando entro, vos pusiste unos platos grandes y arriba el plato. Era el plato de sitio y yo no sabía que existía eso en el Universo. Yo pensaba que el plato era el plato. Dije: ¿Qué raro esta mina, que pone dos platos? Y no me animaba a decírtelo”.