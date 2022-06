¡Insólito! Un hombre decidió divorciarse porque su esposa le cocinó sopa de fideos

Un hombre de India tomó una llamativa decisión, ya que decidió divorciarse de su esposa porque ella le cocinaba siempre sopa de fideos. Según destacó el individuo, la misma hacía esa comida hasta en el desayuno y mostró su hartazgo.

"No sabe preparar otra comida. Siempre que va al supermercado, solo compra paquetes de esa marca de pasta, que se preparan instantáneamente", le denunció al juez de la cusa, M.L Raghunath. Y agregó que lo hacía en todas las comidas: "No soporto más esta situación y parece a propósito. Me cansé de ser su esposo", destacó angustiado.