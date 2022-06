VIDEO. El tremendo baile hot de Dua Lipa que incendió las redes sociales

La talentosa Dua Lipa sorprendió a sus fans y encendió las redes con un baile súper hot durante el Lovestream Festival que se hizo viral rápidamente.

La cantante inglesa brilló en el Lovestream Festival de Eslovaquia y decidió, una vez más, no pasar desapercibida. No solo asombró a sus seguidores con sus looks, sino que su baile supersensual generó gran revuelo.

La inglesa sigue creciendo en cada concierto que brinda y en esta ocasión no fue la excepción. Llega a la Argentina con dos conciertos en el Hipódromo de Palermo con localidades agotadas. El primero se vendió muy rápido y obligo a los organizadores a poner a la venta, un segundo. Será el 13 y 14 de setiembre.