VIDEO. Trepando como gatos: así se metieron a robar en una vivienda en La Plata

En medio del intenso frío y mientras caída una gélida helada en el Gran La Plata, al menos tres precoces delincuentes protagonizaron un robo en un vivienda saltando y trepando un paredón para colarse a través del patio.

Las víctimas recién descubrieron lo que había sucedido al día siguiente ya que como la casa está en refacciones no están quedándose allí y cuando fueron se encontraron con una escena desagradable cuando abrieron la puerta. Encontraron todo revuelto y varias cosas que faltaban.

Una parte de la secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad de un vecino de la zona de Diagonal 618 entre 82 y 83 del Barrio Jardín. Allí, se ve como al menos tres jóvenes delincuentes ingresan y salen del patio de una casa saltando un paredón con una agilidad que asombra

"Me entraron a robar a mi casa, me sacaron cosas de valor y me dejaron todo revuelto", le dijo la víctima a EL DIA.

"La casa la estamos terminando, y se llevaron muchas herramientas de trabajo como pala ancha, escalera, latas de pinturas, cucharas, balde de albañil, una garrafa", agregaron.

"Ya estamos por meternos a vivir, nos quedan poquitos cosas para terminarla, y con esto nos retrasa más", se lamentaron.