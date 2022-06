VIDEO.- Pablo Grottini, el "asesino" de Ramallo, rompió el silencio: "Soy inocente"

El presunto asesino serial de Ramallo, investigado por la muerte de su madre, su hija y su hermano, rompió el silencio desde una celda de la Unidad Penitenciaria nº3, en San Nicolás. A través de un vídeo, declaró su inocencia y aseguró que “nadie lo escucha”.

La causa, a cargo de la fiscal María Belén Baños de la UFI nº12, lo investiga por la muerte de su hermano Germán (32 años), su hija Aylén de diez años y su madre, Teresa Di Martino de 61 años. Esta última ocurrió horas antes de su detención.

En un video de treinta segundos, Pablo Damián Grottini detalló: “Estoy acusado por haber matado a mi familia, la cual no tengo nada que ver. Soy inocente”. Luego apuntó contra Baños: “La fiscal me culpa de ser un asesino serial. Nadie me escucha”.

En este punto, incluyó que a sus abogados tampoco los escuchan. Antes de terminar su descargo, desmintió haber “cremado a mi hija y tirar las cenizas de mi hermano al río”. “Son mentiras”, cerró.

Días atrás, el juez de Garantías de la localidad, Román Parodi, dio lugar a la prisión preventiva de Grottini. La investigación se centra en la modalidad de muerte de las tres personas, de las que se sospecha que fueron víctimas de envenenamiento en el suero.

También se descubrió que en la computadora del acusado había búsquedas relacionadas a cómo envenenar a una persona. Según los argumentos del señalado, las mismas fueron hechas por su hija, fallecida en extrañas circunstancias en el 2021.