Repararon el legajo de ex combatiente platense que fue el último caído en Malvinas

Los ex combatientes nucleados en CECIM junto al ex Colegio Comercial realizaron durante este martes en 46 entre 2 y 3, un acto de reparación histórica del Legajo de Rolando Máximo Pacholczuk, ex alumno del Comercial y Héroe de Malvinas. Rolando fue herido el 14 de Junio de 1982 y falleció en el buque hospital Alte Irizar.

El legajo figuraba como dado de baja por "abandono de sus estudios" y fue modificado por el de "héroe de Malvinas", en un acto emocionante en el que estuvo presente el el Ministro de Educación de la Pcia Alberto Sileón. Cabe destacar que la iniciativa la llevó a cabo la Directora del Colegio Comercial, Giselle Martín Ocampos, tras tres meses de investigación, quien le pidió la reparación histórica a las autoridades provinciales.